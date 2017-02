Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war ein 60-jähriger via den Anschluss Reinach-Süd auf die kantonale Autobahn H18, in Fahrtrichtung Delsberg aufgefahren und fuhr seinerseits in Richtung Basel.

Während der Geisterfahrt kreuzte er etliche Fahrzeuge, welche korrekt in Fahrtrichtung Delsberg unterwegs waren, wie die Polizei-Basel-Landschaft mitteilt. Der fehlbare Lenker konnte im Bereich der Ausfahrt Münchenstein durch eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft angehalten werden. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt. Zu einem Unfall kam es nicht und es wurde niemand verletzt.

Bei der Kontrolle des fehlbaren Lenkers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel - Landschaft verzeigt.

