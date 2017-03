Abgesagt. Gestern Nachmittag hat die Baselbieter Polizei ein Machtwort gesprochen: Die für heute Samstag geplante Veranstaltung der ultranationalistischen Grauen Wölfe ist verboten. «Uns ist gar nichts mehr anderes übrig geblieben», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler, «wenn öffentlich derart zu Gewalt aufgerufen wird».

In Reinach sollte Cemal Cetin, der Präsident der europäischen Dachorganisation der Grauen Wölfe, auftreten. Er ist seit Wochen auf einer Propagandatournee und wirbt offensiv für ein Ja bei der Abstimmung zur Verfassungsreform in der Türkei. Nachdem die bz den Anlass am Donnerstag bekannt gemacht hatte, haben die Behörden eine mögliche Plattform im Baselbiet nun untersagt.

Cetins Auftritt war im Rahmen einer Kulturveranstaltung geplant. Offiziell sollte der Jahrestag der Schlacht von Gallipoli und das 20-Jahr-Jubiläum des Türkischen Vereins der Basler Mevlana-Moschee gefeiert werden. Als Mitorganisatorin trat die Schweizerisch-Türkische Föderation auf. Sie ist der Dachverband der Grauen Wölfe in der Schweiz.