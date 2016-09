Lehrerin Stefanie Vogt zeigt in ihrem Schulzimmer, was es Neues gibt. «Statt eines Hellraumprojektors haben wir eine Kamera, mit der wir Unterlagen auf die Tafel projizieren können.» Folien braucht es nicht mehr. Ein Kurzdistanz-Beamer verwandelt die Wandtafel in eine interaktive Fläche. Zum Schulzimmer gehört ein gut isolierter Gruppenraum, die Pulte können individuell eingestellt werden und in ein Stehpult verwandelt werden. «Wir arbeiten auch viel an den Tischen in den Gängen», sagt Vogt. Die Gänge können als Unterrichtsraum genutzt werden, weil alle Fluchtgänge um das Gebäude herum angelegt sind. Alle Fluchtgänge gehen der Gebäudehülle entlang, somit können die Gänge als Unterrichtsort genutzt werden. «Das war ein entscheidender Punkt, weshalb die Architekten Birchmeier, Uhlmann + Rabinovich den Zuschlag erhielten», sagt Gemeinderat Christoph Morat.

Quantensprung für die Gemeinde

Carmen Obrist, Teamleiterin der Tagesschule mit Platz für 130 Kinder, freut sich ebenfalls: «Wir haben mehr Platz, mehr Räume und mehr Licht», sagt sie, «für die Kinder ist das ein Mehrwert, weil wir mehr bieten können und gleichzeitig genug Platz vorhanden ist, um sich zurückzuziehen.» Hinzu komme, dass sie von einer eigenen Küche profitieren können.

Christoph Morat spricht von einem Quantensprung: «Bisher hatte Allschwil mit seinen 20 000 Einwohnern lediglich eine Dreifachturnhalle.» Jetzt aber müssten Veranstaltungen nicht mehr in Kirchgemeindehäusern oder der Turn- und Konzerthalle von 1902 über die Bühne gehen. Erstmals verfüge Allschwil nun über einen richtigen Saal. «Das gebührt einer Stadt wie Allschwil», ist Morat überzeugt.