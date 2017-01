Streng genommen besteht das, was für den Autofahrer als ein einziger Tunnel erscheint, aus zwei Tunnels – dem Hagnau- und dem Schänzlitunnel. Das Astra beabsichtigt, den heutigen Hagnautunnel mit dem hohen halbkreisförmigen Portal in Fahrtrichtung Delémont komplett neu zu bauen und mit einer neuen Betriebszentrale zu versehen. Der Bau des neuen Tunnels sowie die Sanierungsarbeiten an den bestehenden Abschnitten Richtung Delémont dauern etwas mehr als drei Jahre, ein weiteres Jahr die Erneuerungsarbeiten in Fahrtrichtung Basel. Während rund dreier Jahre müssen sich die Autofahrer auf eine provisorische Verkehrsführung einstellen. Diese sieht so aus: In Fahrtrichtung Basel wird via Ausfahrt Muttenz-Nord eine einspurige Umfahrung eingerichtet, welche die Fahrzeuge via St. Jakobsstrasse und eine provisorische Rampe im Gebiet Hagnau in die Autobahn leitet (Grafiken oben). Dank dieser Umfahrung stehen dem Verkehr ständig mindestens zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Beim Astra ist man überzeugt, so die Anzahl Staustunden im Griff zu halten. Eine Ausweitung der Staus werden in den Morgenstunden und in Fahrtrichtung Basel erwartet; in der Gegenrichtung sollen die Arbeiten keinen nennenswerten Effekt haben.

Umsteigen auf Zug und E-Bike

Gemeinsam mit Verkehrsplanern des Kantons Baselland plant und definiert das Astra Mobilitätsmassnahmen, um Autofahrer während der Bauarbeiten zum Umsteigen auf den öV und andere Verkehrsträger zu bewegen. Dafür stehen 600 000 Franken zur Verfügung. Konkret sollen in Zwingen und Aesch zusätzliche Park-and-Ride-Parkplätze angeboten und Tickets zu vergünstigten Preisen abgegeben werden. Im unteren Birstal werden Kanton und Bund versuchen, mit einer Info-Kampagne sowie vergünstigten Mieten Autofahrer aufs E-Bike zu bewegen. Wenn mit diesen Massnahmen schon nur eine tiefe dreistellige Anzahl Autofahrer das Verkehrsmittel wechseln, so trage dies massgeblich dazu bei, die Stausituation zu entschärfen, sagt Martin Schaffer, Verkehrsplaner in der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion.

Dennoch gab es an der Info-Veranstaltung der Handelskammer Stimmen, die den Nutzen der Massnahmen infrage stellen. «Wir bringen keine zusätzlichen Züge auf die Schienen. Hier sind die Kapazitäten voll ausgelastet», gab Schaffer zu bedenken. Der stellvertretende Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler ist zufrieden mit den überarbeiteten Plänen: «Das Astra hat unsere Forderung nach einer Reduktion der Bauzeit erfüllt.» Möglicherweise liege dank eines Bonus-Malus-Systems für Bauunternehmer eine weitere Verkürzung drin. Zudem sei die Linienführung der Ersatzspur optimiert worden, führt Dätwyler an. Damit wird der Verkehrsfluss gegenüber der ursprünglichen Variante verbessert.