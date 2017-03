Allgemeine Ernüchterung machte sich an der letzten Landratssitzung vor drei Wochen breit. Fast durchgehend übten die Fraktionen Kritik an den hohen Summen, die der Kanton dem Kantonsspital Baselland (KSBL) für gemeinwirtschaftliche und besondere Leistungen (GWL) zahlen muss. Und dennoch nickten am Ende 68 Landräte den GWL-Verpflichtungskredit für die Jahre 2017 bis 2019 gemäss Regierungsvorschlag ab: immerhin jährlich 13 Millionen Franken. Lediglich 16 Räte – vorwiegend aus der FDP – enthielten sich der Stimme.

Dieses Spiel dürfte sich kommenden Donnerstag wiederholen. Dann stehen die GWL der Psychiatrie Baselland (PBL) zur Debatte. Konkret beantragt die Regierung hier jährliche Beiträge von 7,4 Millionen Franken. Wie beim KSBL bedeutet dies eine geringe Kürzung von rund einer halben Million Franken pro Jahr. Ursprünglich geplant hatte der Kanton aber mit einem deutlich höheren Sparpotenzial. Er wollte dem KSBL eigentlich nur noch 9 und der PBL noch 5,5 Millionen Franken zahlen. Letzte Verhandlungen brachten aber die Erkenntnis, dass dies grosse Leistungskürzungen bedeutet hätte.

So ist es ein Kompromiss geworden – der aber eher zugunsten der Leistungserbringer ausfiel. Auf Anfrage der bz zeigt sich das KSBL denn auch erfreut über den Entscheid. Etwas kritischer gibt sich die PBL in Erwartung des Landratsentscheids: «Die Kürzung von heute 8 auf 7,4 Millionen Franken wäre schmerzhaft», schreibt sie. Dies vor allem, da die Psychiatrie heute eigentlich schon mehr als die 8 Millionen aufwenden müsse. 2015 seien es 8,3 gewesen und 2016 8,6 Millionen.

Zusätzliche Leistungen habe man etwa bei den Tageskliniken oder in der Notfallversorgung erbracht. Die PBL schreibt aber auch: «Uns ist bewusst, dass auf dem Kanton ein enormer Spardruck lastet. So gesehen müssen wir zufrieden sein.»

Gar nicht einverstanden zeigen sich die beiden Institutionen mit einem Vorwurf, den viele Landräte erhoben hatten: Dass die GWL eine «Blackbox» seien und man nicht wisse, für welche Leistungen wie viel Geld benötigt werde.

«Die Abgeltungsbeiträge basieren auf klaren gesetzlichen Grundlagen und transparenten Kostenausweisen», so das KSBL. Und die PBL: «Wir legen gegenüber dem Kanton periodisch detailliert Rechenschaft ab. Hinter jedem ausgegebenen Franken steht eine Leistung, die klar belegt ist.» Beide warnen denn auch vor weiteren Kürzungen. Das KSBL: «Zentrale Elemente der Gesamtversorgung wie die Weiterbildung der Ärzte oder die Notfallversorgung würden gefährdet.» Die GWL-Abgeltung sei ein essenzielles Element der Spitalfinanzierung.