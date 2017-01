Heute noch nicht öffnen wollen die Betreiber der Skilifts in Langenbruck. «Aber wahrscheinlich klappts am Wochenende», so Betreiber Peter Hammer. «Zurzeit hängt alles davon ab, wie warm es am Donnerstag wird.»

In Beinwil war man sich am Dienstag bei Anfrage der bz noch nicht sicher, ob der Skilifte Hohe Winde heute geöffnet sein wird. Heute geben Homepage und Telefon darüber Auskunft.

Mit Ach und Krach schon für letztes Wochenende präpariert – und förmlich überlaufen – wurde die Schlittelpiste auf den Wasserfallen. Gut 4000 Schlitten seien laut den Betreibern über die Piste gerasselt. Deshalb musste sie am Montag vorübergehend geschlossen werden, ist seit Dienstag aber wieder offen.