Fasnachtsmontag in Liestal – das bedeutet Kulissenwechsel und Abschied nehmen von der grossen Bühne des Sonntags. Nach dem imposanten Umzug und dem spektakulären Chienbäse hiess es noch vor der Dämmerung: hinein in die gute Stube, zu den Schnitzelbänklern!

Parallel dazu das Freiluftprogramm als Obestreich mit Gässle bis 23 Uhr und abschliessenden Konzerten mit Cliquen und Guggen vor dem Rathaus. Das hört sich ebenfalls gut an, hat aber eher die Hardcore-Fasnächtler angesprochen, die von der grossen Sause vom Sonntag noch nicht genug hatten.

Für die grosse Masse wurden indes in neun gut gefüllten Beizen und drei Cliquenkellern als Vollportion deftiger Witz und erfrischender Humor serviert – alles gut bekömmlich. Und da haben nicht nur die Värslibrünzler Vollgas gegeben, sondern auch die Küchenchefs, die vom Hotdog bis zum Gourmet-Menu alles im Angebot hatten.

Wen wunderts, dass das jeweils montägliche Schnitzelbanksingen seit Jahren der grosse Renner ist und als das eigentliche Sahnehäubchen der Liestaler Fasnacht gilt? Umso mehr, als dann etwa bei Kalbssteak und grünem Spargel – das kam in der Schützenstube auf den Teller – das fasnächtliche Genussempfinden zusätzlich angereichert wurde.

Keini Lüt im Stedtli

An den Liestaler Schnitzelbänklern kommt keiner vorbei. Sie registrieren gesellschaftskritisch alles Kuriose, alle Ungereimtheiten und alle Schandtaten. Und wehe, wer im Verlauf des vergangenen Jahres damit die Gemüter erhitzte, alle wurden gnadenlos in die Pfanne gehauen. Die meisten taten das mit gut gereimten und pointierten Versen und feinsinnigem Humor.

Einige wenige blieben aber beim biederen Mittelmass und liessen in ihren Vorträgen nebst der Musikalität auch das Bissige und das Originelle vermissen. Allgemein ganz stark sind die fantasievoll gestalteten Helgen. Einmal mehr war das Geschehen in Liestal eine wahre Fundgrube, in der die Schnitzelbänkler nach allem wühlten, das sich durch den Kakao ziehen lässt. Die Freude über solches Tun drückte das Frauen-Duo Chalte Kaffi in ihren Refrains dann so aus:

Mir si so glücklich trallala,

überall d Schnuure dinne z ha!

Das tut auch die Güllerugger-Zunft mit ihrer Vermutung über den Stadtrat:

Är will jetz äntlig

alli masslos überbiete,

und dr oberscht Stock

im Bahnhof-Hochhuus miete.

Die Verbissene thematisieren die Sanierung der Rathausstrasse und verweben das witzig mit dem allmählich abgedroschenen Dauerbrenner «Verschlafenes Liestal»:

Und dank de Bouarbeiter, s nützt zwar nüt,

het s denn im Stedtli einisch Lüt!

In die gleiche Kerbe schlagen d Schlümpfli nach der TV-»Blackout»-Sendung:

Ä Blackout z Lieschtel, s isch kei Gnuss,

gits jede Daag nach Ladeschluss.

Wie vertrumplet man sich?

Wo immer Muser Schang, der Primus inter Pares unter den Bänklern, auftritt und seine gepfefferte Luft ablässt, ist Stimmung in der Bude. Sein Hang zum Frivolen und seine Theatralik machen jeden Vers zum humoristischen Leckerbissen. Zur Therwiler Handschlag-Affäre sagte er folgendes:

Z Therwil lehrt der älteri

im jüngere Muslimbrueder:

De Lehrerinne gisch nie d Hand,

s si alles unreini Lueder!

Und im Jogi Löw au nit, gäll Brueder,

hesch das checkt,

will süscht di Hand

no schnäll emol nach Jogischälle schmeckt!

D Rotznaase knöpfen sich mit Christoph Blocher und Donald Trump zwei Reizfiguren als die häufigsten Sujet-Lieferanten vor. Nach Trumps Wahl lästern sie über Blocher:

Was het dä meh, so duet är flueche,

und sofort es blonds Toupet sueche!

Derweil gibt D Chirsizwätschge Tipps für die berüchtigten Schrotteinträge in den sozialen Medien:

Und für alli Narzischte,ihr chönts go teschte,

uf Twitter vertrumplet sich s am beschte.