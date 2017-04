Überprüft werden im Baselbiet die Poststellen in Bottmingen, Grellingen, Hölstein, Läufelfingen, Thürnen und Zwingen, wie die Schweizerischen Post am Donnerstag mitteilte. Die Post wolle in engem Dialog mit den Gemeinden und der Bevölkerung eine sorgfältige Einzelfallprüfung angehen.

Die Überprüfung der Filialen ist Teil der im vergangenen Herbst von der Post angekündigten Umstrukturierung. Das Unternehmen will bis zum Jahr 2020 bis zu 600 traditionelle Poststellen abbauen. Die Post begründete dies mit den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung.

Gemäss Mitteilung sollen dabei ersatzlose Schliessungen vermieden werden. Ersatzmöglichkeiten seien Partnerfilialen, Automaten oder der Hausservice. In Baselland will die Post den Ausbau von bis zu 18 weiteren Zugangsmöglichkeiten vorantreiben.

In der Folge hatte die Post Gespräche mit den Kantonen aufgenommen, um diejenigen Poststellen zu definieren, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Region in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Aufgrund von Rückmeldungen der Kantone hatte die Post im März auch angekündigt, dass künftig in Gemeinden mit Partnerfilialen auch Bareinzahlungen an der Haustür möglich werden.