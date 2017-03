Aufsteller

Die Landrätinnen und Landräte sollten sich den 18. Mai unbedingt vormerken. Dann findet der traditionelle Baselbieter-Tag an der Muba statt. Landratspräsident Philipp Schoch weiss dabei ganz genau, wie er seine Kollegen mobilisieren kann: Um 17 Uhr erhalten die Parlamentarier eine exklusive Führung durch «Bricklive», die weltweit grösste Lego-Show! Das dänische Steinchen-Spiel lässt sich zudem wunderbar als Anschauungsunterricht für den politischen Alltag nehmen: Auch im Baselbiet wird vieles mühsam aufgebaut, nur um es mit dem Sparhammer wieder in seine Einzelteile zu zerlegen.

Ablöscher

An der Medienkonferenz des Komitees für den öV in den Randregionen fehlte gestern entgegen der Einladung ein prominenter Kopf: Martin Rüegg. Der Gelterkinder SP-Landrat wollte mit seinem kurzfristigen Rückzug gemäss Komiteepräsident Jürg Degen verhindern, dass er selber zum Hauptthema der Medienkonferenz geworden wäre. Mit dieser Einschätzung dürfte Rüegg nicht falsch liegen. Nach dem Wirbel um seine Haltung zum öV-Abbau im Unterbaselbiet (bz vom Mittwoch) hätte es Rüegg in der Hand gehabt, mit einem klaren Statement die Aufregung selber zu beenden.