«Muttenz wird wegen der USR III mit sehr starken Einschnitten rechnen müssen, es wird wohl zu Leistungsabbau und Steuererhöhungen kommen. Die USR III könnte einen jährlichen Verlust von ein bis zwei Millionen bedeuten. Dabei ist unser finanzielles Korsett jetzt schon sehr eng und wir schnüren gegenwärtig ein Sparpaket. Da kann ich als Vertreter der Gemeinde schlecht für ein Ja einstehen. Auch mir ist bewusst, dass wir handeln müssen. So will es die OECD. Aber das Parlament in Bern hat einige Elemente in die USR-III-Vorlage genommen, die nicht nötig gewesen wären. Und so wie die Reform nun vorliegt, muss sie abgelehnt werden. Ich engagiere mich allerdings nicht in einem Komitee für ein Nein. Meine Aufgabe ist es, die Muttenzer Bevölkerung zu informieren.»

«Steuereinnahmen langfristig sichern»