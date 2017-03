Stephan Wetterwald wird neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK). Der 43-Jährige tritt seine neue Stelle am 1. Oktober an. Der Verwaltungsrat hat Wetterwald nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren gewählt, wie die BLPK gestern mitteilte. Der in Solothurn wohnhafte Wetterwald wird Nachfolger von Hans Peter Simeon, der Ende November in den vorzeitigen Ruhestand tritt. Simeon übernahm die Leitung der BLPK 2003.

Wetterwald war bisher als Geschäftsführer zweier Sammelstiftungen und Mitglied der Geschäftsleitung des Beratungsunternehmens für berufliche Vorsorge Noventus Pension Partner AG in Zürich tätig. Gemäss Mitteilung gilt Wetterwald als «Pensionskassen-Generalist».

Die BLPK wird als Sammeleinrichtung geführt und setzt sich aus rund 60 Vorsorgewerken zusammen, denen über 200 Arbeitgebende angehören. Darunter sind der Kanton Baselland, Gemeinden, Hochschulen, Spitäler und Altersheime. Bei der BLPK waren 2015 mehr als 24 500 Berufstätige versichert, und über 10 200 Personen bezogen eine Rente. (sda)