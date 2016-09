Es wird immer nur übers Hallenbad debattiert. Tatsache ist, dass die Technik total erneuert werden muss. Dies betrifft auch das Freibad. Sollte der Hallenbad-Neubau an der Urne bachab geschickt werden, wäre das auch das Ende des Freibads?

Laube: Das würde bedeuten – und das begreifen viele Leute nicht oder können es nicht abschätzen –, dass man dann konsequenterweise auch das Freibad dichtmachen müsste. Dieses allein hat einen Kostendeckungsgrad von knapp über zehn Prozent. Das macht keinen Sinn, umso mehr es genügend Freibäder in der Umgebung gibt.

Schneeberger: Wenn das Referendum angenommen wird, geht das Geschäft zurück an den Gemeinderat. Dieser muss danach eine Alternative ausarbeiten. Eine davon ist für uns, dass man mit Vertretern umliegender Gemeinden an einen Tisch sitzt und die Finanzierung gemeinsam auf die Reihe kriegt.

Es geistert die Idee herum, andere Gemeinden sollten sich nicht an den Investitionen, sondern jeweils am jährlichen Betriebsdefizit beteiligen. Ist das realistisch?

Schneeberger: Das kann ich nicht beurteilen. Vom gesunden Menschenverstand her sollte das jedoch realistisch sein. Wir reden ja immer von einem Hallenbad für die Region. Es ist richtig, dass es uns bei dieser Referendumsabstimmung nicht primär um die Investitionen geht, sondern um die Betriebskosten. Wir haben dann alle Jahre ein Defizit von gegen einer Million Franken in der Rechnung nur wegen des Hallenbads. Von den Steuereinnahmen von derzeit zehn Millionen pro Jahr sind das zehn Prozent. Das erachten wir als zu hoch.

Laube: Dazu möchte ich präzisieren, dass sich das bisherige jährliche Defizit auf 550 000 Franken belaufen hat. Also kämen 400 000 Franken dazu, was erfordern würde, den Steuerfuss um drei Prozentpunkte zu erhöhen. So kalkuliert auch der Gemeinderat.

Hand aufs Herz, Herr Schneeberger. Würden Sie als Gelterkinder Stimmbürger Ja sagen beispielsweise zu einer Beteiligung an den jährlich anfallenden Betriebskosten für die Kunsteisbahn Sissach?

Schneeberger: Das eine ist das Bitten um etwas, das andere ist, ein Projekt von Anfang an möglichst partnerschaftlich aufzugleisen. Die umliegenden Gemeinden sollen von Beginn weg ins Boot geholt und entsprechend verpflichtet werden. Sie sollen mit einbezogen werden und ein Mitspracherecht bekommen. Zum andern sollen denjenigen Gemeinden die Konsequenzen aufgezeigt werden, wenn sie diesem Verbund fernbleiben möchten, analog der regionalen Musikschule.

Laube: Die Aussengemeinden sind wichtig, allerdings sehe ich das differenzierter. Sie sind sehr wohl ins ganze Projekt einbezogen worden, und zwar gemäss den Rahmenbedingungen, welche die Gemeindeversammlung 2012 mit dem Ja zum Projektierungskredit gesetzt hat. Die Fakten von damals sind noch dieselben wie heute, nämlich dass der Kanton fünf Millionen Franken und umliegende Gemeinden einen Zielbetrag von einer Million beisteuern. Zwar ist damals diskutiert, aber kein Antrag gestellt worden, dass Aussengemeinden den Betrieb mitfinanzieren sollen. Es geht doch nicht an, plötzlich die Spielregeln zu ändern, da haben Sie die Verhandlung verloren, bevor Sie angefangen haben. Übrigens nehme ich im Rahmen unserer Kampagne einen riesigen Support von Leuten aus umliegenden Gemeinden wahr. Ich sehe das Hallenbad-Projekt als Chance. Dafür braucht es eine Lead-Gemeinde, und die ist nun einmal Gelterkinden. Nach dem Neubau müssen wir in eine neue Runde und gezielt auf Gemeinden zugehen.

Schneeberger: Das wird nicht funktionieren und wollen wir auch verhindern. Wir möchten nicht, dass Gelterkinden ein neues Hallenbad baut und danach andere Gemeinden um Geld bittet. Zu beachten ist auch, dass der Kanton klamm bei Kasse ist und versucht, immer mehr Aufgaben auf die Gemeinden abzuschieben, was deren Ausgaben erhöht. Zudem ist aus dem Finanzausgleich künftig nicht mehr so viel zu erwarten.

Laube: Das Referendumskomitee erwähnt in seinen Unterlagen Liestal als Beispiel. Genau in Liestal war es so gelaufen. Das Hallenbad war längstens gebaut, erst dann wurde die ganze Betriebsorganisation von der Stadt gelöst und privatwirtschaftlich aufgebaut. Es funktionierte. Auch in Liestal zahlen nicht alle Aussengemeinden Beiträge.

Die Abstimmung in Gelterkinden schlägt hohe Wellen im Dorf. Sie generiert viele Leserbriefe in Zeitungen. Wie ist der Abstimmungskampf bis jetzt aus Ihrer Sicht verlaufen?

Laube: Ich habe Mühe mit dem Wort «Kampf», wir befinden uns ja nicht im Krieg. Unsere Gruppe Pro Hallenbad hat sich formiert und begleitet diese Abstimmung, weil uns dieses Projekt ein riesiges Anliegen ist. Wir sind überzeugt, dass stets transparent informiert worden ist. Ein Projekt, an dem man vier Jahre geplant hat, soll nicht zwei Minuten vor zwölf ohne veränderte Faktenlage gebodigt werden. Im Vordergrund stehen für uns die ganze Ausbildung und das Recht der Kinder in der Region, dass sie schwimmen lernen dürfen.

Die Hallenbad-Befürworter machen sich mit originellen Aktionen bemerkbar. Haben Sie etwas Adäquates entgegenzusetzen?

Schneeberger: Nein. Wir stellen in Diskussionen mit Leuten fest, dass man in Gelterkinden Ja sagen darf zum neuen Hallenbad, aber nicht öffentlich dagegen Stellung beziehen darf. Sonst wird man fast an den Pranger gestellt. Zudem geht es um ein ernsthaftes Thema und nicht um einen Jux, indem man Badekleider öffentlich raushängt.

Ist das nicht ein Vorwand?

Schneeberger: Keineswegs. Wir haben sehr Mühe, Leute zu gewinnen, die sich öffentlich gegen das Hallenbad outen, nachdem sie angefeindet worden sind. Nach wie vor sind wir überzeugt, dass unsere Argumente und Fakten stichhaltig sind.

Laube: Ich habe gehört, dass Gegner angefeindet werden. Das ist schade. In welcher Form und wie ausgeprägt, entzieht sich meiner Kenntnis. Trotzdem hätte ich es toll gefunden, wenn ihr euch direkt der Bevölkerung gestellt hättet.

Das Referendum ist nur ganz knapp zustande gekommen. Wagen Sie eine Abstimmungsprognose?

Schneeberger: Nein. Es kann auf beide Seiten kippen.

Laube: Ich bin überzeugt, dass die Gelterkinder so kurz vor zwölf keinen Strategiewechsel vornehmen. Sie haben A gesagt, und sie sagen auch B.

Was geschieht, wenn das Referendum durchkommt?

Laube: Dann sind Schwimmausbildung und Wassersport in Gelterkinden und Umgebung auf unbestimmte Zeit – da spreche ich von einem Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren – zu Ende. Und das Freibad wird geschlossen. Das wäre das Aus der Schwimmvereine und Wassersportanbieter sowie der Schwimmschule, die jährlich 600 Kinder während 3000 Lektionen ausbildet. All das wäre vorbei.

Sollten Sie an der Urne erfolglos sein, was dann?

Schneeberger: Dann wird das Hallenbad gebaut. Ich bin Demokrat genug und der Erste, der sagt, jetzt ziehen wir das durch. Die Bevölkerung ist aber angehalten, dass der Neubau finanziell gestemmt werden kann.