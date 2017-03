«Saubannerzüge durch das Schwarzbubenland»; weit zurück in den Geschichtsbüchern musste Marcel Schenker, Kantonsratskandidat für die SVP in Breitenbach, um seinem Ärger in einer Mitteilung auf Facebook Luft zu machen. Der Hintergrund: Plakate der SVP sind im Schwarzbubenland Opfer von Vandalenakten geworden. Einige davon heruntergerissen, andere mit Aufklebern versehen, ein Porträt gar deutlich mit Schnauz und Seitenscheitel mit dem Nationalsozialismus in Deutschland in Verbindung gebracht worden.

Für Schenker ein neues Phänomen: «Bei den Landratswahlen 2015 im Baselland, bei denen ich mich zur Wahl stellte, kam dies im Wahlkreis Laufen nicht vor.» Er selbst sei insofern betroffen, als dass ein Plakat von ihm in Breitenbach erst überklebt und dann heruntergerissen worden sei. Zumindest bei diesem Fall sei jedoch die Täterschaft zur Rede gestellt worden, wie Schenker auf Anfrage sagt.

«Es waren Halbwüchsige, welche mit der SVP-Politik nicht zufrieden sind, selber aber nicht aktiv politisieren», beschreibt Schenker die Täter, welche sich im Postauto verplappert haben sollen. Von einer Anzeige sieht Schenker jedoch ab, auch wenn er nun weiss, wer die Täterschaft ist. «Ich wäre froh, wenn etwa an Standaktionen direkt mit uns über verschiedene Ansichten diskutiert würde, statt Plakate runterzureissen, welche nicht der eigenen politischen Meinung entsprechen», sagt Schenker.

Zwar sei die Menge der zerstörten Plakate im Verhältnis nicht gross. Doch dies mache die Aktion nicht weniger schlimm. «Es ist einfach schade, dass so etwas passiert», sagt Schenker.

Zwei Täterschaften

Schenker schreibt in seiner Mitteilung weiter, dass mit den Zerstörungsakten ein Phänomen aus den Städten und den Agglomerationen das Land erreicht habe. Angesprochen darauf, dass eine Gruppe Halbwüchsiger noch auf keine generelle Verrohung auf dem Land schliessen lässt, sieht Schenker zwei getrennte Täterschaften. Die Aufkleber, mit denen andere Plakate versehen wurden, seien etwa in Zürichdeutsch gedruckt worden. Zum Beispiel mit den Worten «Niemert wöt das». Die Aktionen seien zudem nicht am gleichen Tag passiert.