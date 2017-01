Herr Weber, haben Sie mit den Permanence-Plänen am Liestaler Bahnhof Basel-Stadt eins ausgewischt oder planen Sie bereits die Zeit nach einem allfälligen Scheitern der Spitalgruppe?

Thomas Weber: Entscheidend ist, dass das Ziel, wie es im Grundlagenbericht der beiden Kantone vom letzten September ausformuliert ist, nun umgesetzt wird. Das Universitätsspital Basel (USB) und das Kantonsspital Baselland (KSBL) haben dabei gewisse unternehmerische Freiheiten, zum Beispiel die Einrichtung einer Permanence. Wichtig ist, dass sich die beiden Spitäler absprechen und auf das politische Ziel, also die gemeinsame Spitalgruppe hinarbeiten. Die Pläne in Liestal entsprechen dem voll und ganz. Mit dem Angebot am Bahnhof sollen die Spitalleistungen ja nicht ausgebaut werden. Zudem steht die Erneuerung des Behandlungstraktes des KSBL an. Eine zweckmässige Kombination mit der Permanence am Bahnhof könnte die Investitionskosten verringern.

Waren Sie über diese Pläne informiert, Herr Engelberger?

Lukas Engelberger: Ich schliesse mich der Beurteilung meines Kollegen an. Die Spitäler müssen sich ja bis zur Realisierung der neuen Spitalgruppe weiterentwickeln. Dabei haben sie den Auftrag, wesentliche Schritte abzusprechen. Die Permanence in Liestal steht noch ganz am Anfang. Ich habe die Erwartung, dass auch die weiteren Arbeiten in Absprache mit dem Unispital erfolgen werden.

Das Projekt stellt also keine Belastung für die Spitalgruppe dar?

Engelberger: Nein, gar nicht.

Weber: Nein.

Gibt es in der Stadt ähnliche Pläne für Ambulatorien?

Engelberger: Nicht dass ich wüsste. Das Unispital verfügt bereits über das grösste Notfallzentrum der deutschen Schweiz. Und dieses ist sehr zentral gelegen. Zudem gibt es am Bahnhof ja bereits medizinische Angebote.

Sie Beide treten in den nächsten Wochen drei Mal in Stadt und Land auf, um Werbung für die Spitalgruppe zu machen. Sehen Sie bereits die Felle davon schwimmen?

Engelberger: Nein. Diese Auftritte sind von langer Hand geplant. Wir machten das schon im letzten Jahr. Das Interesse war rege, die Diskussionen intensiv. Wir möchten das weiterführen, schliesslich ist das Grundlagenpapier fast 300 Seiten dick.

Weber: Das Interesse ist wirklich gross. Auch unter Politikerinnen und Politikern. Im Kontext mit der Initiative zum Erhalt des Bruderholzspitals ist der Erklärungsbedarf gross.

Sie führen einen vorgezogenen

Abstimmungskampf.

Weber: Es ist unsere Aufgabe, zu erklären, was wir da machen. Die Interessierten wollen uns auch mal «live» sehen: Reden die nur von Partnerschaft oder glauben sie selbst daran? Dem wollen wir uns stellen.

In der Stadt trägt die Veranstaltung den Titel «Weshalb die Spitalgruppe im Interesse Basels ist». Fürchten Sie den Eindruck, das Land profitiere mehr?

Engelberger: Das ist überhaupt nicht defensiv gemeint. Wir wollen grössere Umstrukturierungen vornehmen und deshalb erklären, was die Spitalgruppe den beteiligten Partnern bringt, also auch der Stadt. Die Versorgung ist ja schon heute gegeben. Es geht vielmehr um die Qualität und um den Preis. Wir steigern die Effizienz und können pro Einheit hoffentlich günstiger werden. Zudem steigen so die Chancen, dass der Standort der Hochspezialisierten Medizin (HSM) national und international besser positioniert werden kann.

Welche Gefahr geht von der Bruderholz-Initiative für die Spitalgruppe aus?

Weber: Ein grosser Teil der angestrebten Effizienzgewinne würde auf der Strecke bleiben. Wir wären zurück auf Feld 1.

Mit anderen Worten: Die Spitalgruppe wäre tot.

Weber: Wir müssten das Zielbild anpassen. Das wäre schade für die Gesundheitsversorgung in der Region, weil wir Doppelspurigkeiten nicht abbauen könnten. Und der Kanton Baselland sähe sich mit neuen Millionenausgaben konfrontiert.

Engelberger: Unser Plan, den wir vorgelegt haben, wäre dann so nicht umsetzbar. Es hiesse aber nicht, dass die Zusammenarbeit beendet wäre. Die Gruppe hat ja schon Zwischenerfolge erzielt wie bei den kürzlich bekannt gegebenen Kooperationen bei der Augenklinik und der Viszeralchirurgie. Wir müssten uns aber grundsätzliche Gedanken machen. Was sicher nicht funktioniert, ist zu meinen «Diese Gruppe ist gut, aber wir wollen auch die Bruderholz-Initiative».