Ein Untersuchungshäftling hat sich am Samstag im Gefängnis in Muttenz erhängt. Ein Betreuer fand den leblosen Körper des Rumänen bei einem Kontrollgang, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Montag mitteilte. Dies ist der zweite Todesfall im Muttenzer Gefängnis innerhalb weniger Tage.