Der Bezirks-Schwingklub Waldenburg (BSKW) hat am Karfreitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung einstimmig den Beitritt zum Trägerverein des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2022 (ESAF) beschlossen.

Damit sind die Waldenburger die ersten Schwinger, die dem noch nicht existierenden Verein angehören. Die Gründung ist für den kommenden Juni geplant. Weitere Mitglieder des Trägervereins sollen die anderen sechs Schwingklubs des Basellandschaftlichen Kantonalschwingerverbands sein. Der BSKW hat zudem entschieden, dem Trägerverein des Schwingfests 5000 Franken zukommen zu lassen.

Der Verein wird unter anderem den OK-Präsidenten des Eidgenössischen 2022 bestellen. Das ESAF soll in fünf Jahren erstmals im Baselbiet durchgeführt werden. Nach Widerstand von Landwirten und Naturschutzverbänden in Aesch suchte eine Projektgruppe unter dem Vorsitz des Baselbieter Regierungspräsidenten Thomas Weber nach alternativen Standorten. Im Februar stellten sie ein besser geeigneten Austragungsort in Pratteln vor. Vergeben wird das Schwingfest im März 2018. (WWL)