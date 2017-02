20 statt zwei Minuten Heimweg

«Täglich verkehren 30 000 Fahrzeuge auf den beiden Hauptachsen im Leimental, alleine 18 000 auf der Therwilerstrasse», schreibt Ryf in seinem Postulat. «Auf der bereits jetzt völlig überlasteten Binningerstrasse und dem Postplatzkreisel in Oberwil droht ein Verkehrskollaps, wenn zusätzlich 9000 Fahrzeuge von der Therwiler- auf die Binningerstrasse umgeleitet werden.»

Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm dabei auch, dass die Anwohner, die auf der Burderholz-Seite der Therwilerstrasse leben, während des Einbahnregimes ebenfalls den Umweg über Oberwil fahren müssen. «Das macht weder ökonomisch, noch ökologisch Sinn», so Ryf. Landratskollege Hanspeter Weibel (SVP) sieht das ähnlich. Er hat für Donnerstag eine dringliche Interpellation geplant. «Es kann doch nicht sein, dass ein Quartier mit 500 Einwohnern plötzlich 20 statt zwei Minuten Heimweg hat», so der Bottminger Landrat. Ausserdem gebe es in Bottmingen sowieso schon kaum Gewerbebetriebe. «Aber im betroffenen Quartier sind es drei, wovon erst noch zwei ihr Hauptgeschäft im Frühling machen. Doch die Gemeinde verhindert den Kundenverkehr. Dafür fehlt mir jedes Verständnis.»

Noch wartet Weibel mit dem Entscheid, ob er seine Interpellation einreichen wird. Denn heute Abend wird der Bottminger Gemeinderat die Verkehrsführung während der Arbeiten nochmals behandeln. «Zurzeit beschäftigt uns dieses Thema stark», sagt Gemeinderat Remo Muchenberger. «Wir sind alle daran interessiert, dass die Verkehrsführung optimiert wird. Aber alle werden wir nicht glücklich machen können.»

Der Ortsbus wird während der Sanierung über die Talholzstrasse ins Quartier fahren. Das sollte auch für die Anwohner möglich sein, meinen einige von ihnen. «Bei so einer Lösung wären wir sofort dabei», versichert Urs Hess vom Baselbieter Tiefbauamt, das bei der Sanierung die Federführung hat. «Aber wir können der Gemeinde nicht vorschreiben, was auf den Quartierstrassen passiert. Und sie befürchtet eine Mehrbelastung für die Anwohner.» Das bestätigt auch Muchenberger. Trotzdem werde auch diese Option an der heutigen Gemeinderatssitzung nochmals aufs Tapet kommen.

Für Hess wäre es keine Katastrophe, wenn die Gemeinde bei ihrer Position bleibt und die Quartierstrassen nicht für den Verkehr öffnet. «Wir sprechen hier von sechs Wochen Umweg – das ist Jammern auf hohem Niveau», findet er. Trotzdem bemüht sich der Kanton um bessere Lösungen und versucht etwa, diese sechs Wochen noch etwas zu verkürzen. «Wir prüfen ein paar Ideen.»

Ryf fordert in seinem Postulat, dass mit der Sanierung gewartet wird, bis eine bessere Lösung für den Verkehr gefunden ist. Für Hess wäre es ärgerlich, wenn sich dieses Anliegen im Parlament durchsetzt. «Wir haben die Sanierung so geplant, dass sie teilweise in die Schulferien fällt. Das ist wichtig, weil gewisse Arbeiten die Schulwegsicherheit beeinträchtigen könnten. Ausserdem wollen wir alle Bauarbeiten im Grossraum Schänzli beenden, bis dort die Arbeiten beginnen.»

Eine Verzögerung hat sich bei der Sanierung der Therwilerstrasse bereits ergeben. Sie hätte am 13. Februar starten sollen. Weil man aber immer noch auf der Suche nach der optimalen Lösung für die Verkehrsführung ist, hat man den Start mittlerweile auf frühestens 20. Februar verschoben.