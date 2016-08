Noch immer steht Fridolin Karrer jeden Nachmittag in seinem Geschäft beim Bahnhof in Laufen. Für alle Kinder, die sich hier Skis oder Snowboards ausleihen, presst er einen Namensbutton. Während der 82-Jährige damit derzeit nicht viel zu tun hat, kommt er in den Wintermonaten kaum zur Ruhe.

Denn sobald der erste Schnee fällt, steigt die Anzahl Besucherinnen und Besucher. Der Sportshop Karrer ist seit Jahren der grösste Skiverleiher der Nordwestschweiz und hat auch Kunden aus dem nahen Ausland. In Skigebieten im ganzen Land sieht man die bekannten Skisäcke mit dem Logo des Laufentaler Unternehmens. Pro Jahr werden etwa 20 000 Paar Skis und Snowboards verkauft und vermietet. An Spitzentagen kümmern sich rund 40 Mitarbeiter um die Kundschaft. Das Lebenswerk von Fridolin Karrer ist eine Erfolgsgeschichte, die in der Region Basel ihresgleichen sucht.

Zu wenig Platz in Brislach

Obwohl der Gründer omnipräsent ist, hat er die operative Führung des Ladens längst abgegeben. Als Karrer vor 18 Jahren pensioniert wurde, übergab er das Geschäft an Fredy Friedli, den Mann seiner Nichte. Dieser erreicht im kommenden Jahr selbst das Rentenalter und macht deshalb seiner Tochter Regula Blättler-Friedli Platz (siehe Interview rechts). Die 36-Jährige arbeitete schon während ihres Wirtschaftsstudiums im Sportshop Karrer, als dieser noch in einem Gewerbegebiet in Brislach beheimatet war. Seit dem Jahr 2000 ist das Geschäft auf dem Areal einer ehemaligen Ziegelei in Laufen eingemietet. «In Brislach hatten wir viel zu wenig Platz und auch nicht genügend Parkiermöglichkeiten», erklärt Fridolin Karrer. Der Parkplatzmangel hatte zur Folge, dass die Kunden ihre Autos rund um die Räumlichkeiten des Sportshops abstellten. Die ausgesprochenen Parkbussen beliefen sich an manchen Tagen auf mehr als 700 Franken.

Heute sei von der Begeisterung für den Nationalsport Skifahren wiederum vielerorts nicht mehr viel zu spüren, bedauert Karrer. «In zahlreichen Laufentaler Gemeinden gibt es kein Skilager mehr.» Aus diesem Grund hat der Gründer des Sportshop Karrers vor wenigen Tagen die gemeinnützige Fridolin-Karrer-Stiftung gegründet. In diese sind sämtliche Aktien der Sportshop Karrer AG übertragen worden. Ausserdem hat Stifter Karrer einen Geldbetrag eingebracht. «Insgesamt beläuft sich das Vermögen der Stiftung auf fünf bis zehn Millionen Franken», sagt der Laufner Notar Alex Kummer, der als Co-Präsident der Stiftung amtet. Auf Gesuch von Sportvereinen und Schulen hin kann die Stiftung künftig Beiträge für die Durchführung von Sportlagern sprechen.