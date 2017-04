Nicht noch mehr Geld für Eva!

Die Kohle muss hier bleiben!

Dem Landkanton geht es finanziell wieder ein bisschen besser. Rückzahlungen an Basel-Stadt kommen aber nicht infrage.

Den Ball, den der Kollege aus der Stadt liegen gelassen hat, nehme ich gerne auf. Denn seien wir ehrlich, liebe Baslerinnen und Basler:

IHR BRAUCHT UNSER GELD NICHT ZURÜCK!

Auch wenn Ihr zuletzt ein deftiges Defizit eingefahren habt, rechnet Eva Herzog für die nächsten Jahre mit Überschüssen von bis zu 140 Millionen. Das sind Zahlen, von denen Toni Lauber weiterhin nur träumen kann. Obwohl er kürzlich ein besseres Ergebnis als seine Basler Amtskollegin präsentierte, wird sich das alte Kräfteverhältnis bald wieder einstellen.

Eure finanzielle Nachbarschaftshilfe ist deshalb immer noch gefragt. Ihr habt ja sowieso schon Mühe, all den Zaster auszugeben, den Ihr angehäuft habt. Da passiert es eben, dass man auf so blöde Ideen wie Tramverlängerungen ins Ausland kommt. Jetzt füllen sich die Basler dort billig die Taschen und können dann direkt bis vor die eigene Haustüre fahren. Gut gemacht!

Oder der Furz, die Innenstadt mit sauteurem Alpnacher Quarzsandstein zu verschönern. Ein Material, das im Baselbiet nur zugezogene reiche Städter für ihre Einfahrt verwenden. Bei uns wäre man schon froh, man wäre in der Lage, alle sanierungsreifen Strassen mit neuem Asphalt zu versehen.

Zum Gestaltungskonzept könnten wir übrigens als Gegenleistung für die Finanzspritze auch etwas beitragen. Gerne würden wir Euch einige Oberbaselbieter Chirsibäume zukommen lassen. Stellt Euch vor, welche Freude die japanischen Messebesucher daran hätten.

Ohnehin verdankt Ihr dem Landkanton derart viel, dass die paar Milliönchen absolut gerechtfertigt sind. Nicht nur waren die letzten grossen Identifikationsfiguren beim FC Basel meist aus dem Baselbiet, von dort stammt mit dem rappenden Heiri auch der beste Schnitzelbänkler. Neuerdings verhelfen sogar kriminelle Rampasse der Basler Polizei zu mehr Arbeit.