Der Beitrag löste ein grosses Echo aus. Nachdem der Artikel «Katzen fressen die Landschaft leer» im Dezember in der bz erschienen war, meldete sich etwa Sara Wehrli vom Schweizerischen Tierschutz (STS) in Basel zu Wort. Es handle sich um «reine Politpropaganda» für Johannes Jenny, schrieb die Zoologin und Leiterin der STS-Fachstelle Wildtiere. Der Aargauer FDP-Grossrat und Präsident von Pro Natura Aargau betreibe «Hetze gegen Katzenhalter». Jenny hatte im Mai 2016 eine Katzensteuer vorgeschlagen – mit dieser könne die Zahl der Tiere reduziert werden. Das sei dringend nötig, da bestens genährte, herumstreunende Hauskatzen in der freien Natur unzählige Kleintiere verstümmeln würden. Ein Vertreter von Pro Natura Baselland berichtete kürzlich, dass die Zauneidechse in Therwil gebietsweise ausgerottet worden sei – wahrscheinlich von Katzen.

Die hohe Katzendichte, entgegnet Wehrli, sei höchstens der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe. Der wahre Sünder ist laut der Münchensteinerin woanders zu suchen.

Frau Wehrli, Sie sagen, die Hauskatze müsse heutzutage als «Sündenbock» für den Rückgang der Biodiversität herhalten. Das stört sie.