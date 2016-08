Vor 15 Jahren, nämlich am 13. August 2001, begann Ljubica Tadic ihre Tätigkeit als Mitarbeiterin im Bereich der Hauswirtschaft in der Altersresidenz Falkenstein Menziken. Zuvor hatte sie bereits während neun Jahren in einem Altersheim in Olten gearbeitet. Da sie damals mit ihrem Ehemann und den beiden Buben in Reinach wohnte, wurde ihr der weite Arbeitsweg jedoch zu anstrengend. Glücklicherweise war zu jener Zeit die Stelle im Falkenstein ausgeschrieben. „Ich kann mir nicht vorstellen, eine andere Tätigkeit auszuüben. Der Kontakt zu den Leuten schätze ich sehr“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Ihre Freude am Beruf spürt man und ihre offene, liebenswerte Art möchten auch die Bewohnerinnen und Bewohner nicht missen. Kürzlich meinte eine Bewohnerin sogar, dass sie Ljubica Tadic gerne als Tochter adoptieren möchte. Gibt es ein grösseres Kompliment?

In ihrer Freizeit ist sie oft in der Küche anzutreffen, sie kocht und backt leidenschaftlich gerne. Viele Köstlichkeiten aus ihrer Heimat durften die Mitarbeitenden schon probieren. Erst an der kürzlich stattgefundenen Mitarbeiter-Info kamen alle in den Genuss der von ihr angefertigten Spezialitäten. Und – man kann es bei ihrem jugendlichen Aussehen kaum glauben –seit sechs Jahren geniesst sie es auch, Grossmami eines Mädchens zu sein.

Geschäftsleitung, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden der Altersresidenz Falkenstein gratulieren Ljubica Tadic zum 15jährigen Dienstjubiläum ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin viel Freude in ihrer beruflichen Tätigkeit.

Beatrice Koch