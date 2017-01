Auch wenn der Dreikönigstag dieses Jahr in die Ferien fiel, führte die Schule Rüfenach unter der Leitung von Lehrerin Käthy Blunschi die traditionelle Dreikönigskuchen-Backaktion durch. Wieder mit grossem Erfolg.

Das Schulhaus war noch leer, die Schulzimmer geschlossen – dennoch fanden sich ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse am Freitagmorgen im Rüfenacher Schulhaus ein.

Fleissige Helfergruppe

Hier formten Käthy Blunschi-Angst mit ihren Helferinnen Ines Peter und Gisela Imfeld ab sechs Uhr früh den Teig für die Dreikönigskuchen. Bereits am Vorabend hatte die Gruppe fleissig den Teig vorbereitet, so dass dieser über Nacht ruhen und aufgehen konnte. Die fleissigen Heinzelfrauchen taten alles, was zum Gelingen des Backtages beitrug.

Die Vorbereitung für den Backtag hatte aber viel früher, bereits vor Weihnachten, begonnen. Die Kinder hatten in ihren Wohnquartieren die Bestellungen für die Dreikönigskuchen aufgenommen. Die Bewohner konnten zwischen einem Königskuchen mit oder ohne Rosinen wählen. Jedes Kind war für eine Strasse oder ein Quartier zuständig. Es verteilte die Bestellzettel und sammelte sie später wieder ein. Für die Kinder eine gute Übung, eine Aufgabe systematisch zu erledigen und gleichzeitig bei den erwachsenen Dorfbewohnern ein Anliegen vorzubringen.

Erlös für die Klassenreise

„Mit dem Erlös der Backaktion finanzieren wir einen Teil der Abschlussreise der 6. Klasse im Sommer“, berichtet die Klassenlehrerin Käthy Blunschi. Der Backtag ist eine von mehreren Aktionen. Alle drei Klassen zusammen arbeiten bei diesen Veranstaltungen mit, sei es beim Kinderhütetag „Zweisamkeit geniessen“ im Advent, beim Kinderbetreuungsdienst beim Spaghetti-Essen, beim Kuchenverkauf bei der Weihnachtsbaum-Rückgabe „Die Kinder verdienen sich so ihre Reise selber, aber sie dürfen auch selber wählen, wohin die Reise geht“, erzählt Käthy Blunschi weiter. „Darüber hinaus leisten die Kinder einen aktiven Beitrag ans Dorfleben und sie lernen, Verantwortung zu übernehmen.“

Gemeinsam geht es besser

Der diesjährige Backtag war auch ein Generationenprojekt. Grossmutter Verena Angst formte mit den Kindern, die ab 7:30 Uhr in der Schule eintrafen, die Teigkugeln. Die Söhne von Käthy Blunschi, Marcel und Joel Blunschi, 20 und 21 Jahre jung, verteilten mit den Kindern die Kuchen. Die weiteren Helferinnen und Helfer gehören der Altersgruppe dazwischen an.

160 Kuchen hat die Gruppe dieses Jahr gebacken. „Jedes Jahr lernen wir etwas dazu“, sagt Käthy Blunschi. Das Herstellen des Teiges, das Formen und Backen dieser grossen Zahl von Dreikönigskuchen muss gut durchdacht sein. Die Backöfen im Schulhaus liefen auf Hochtouren. Am Nachmittag buken die 6. Klässler mit ihrer Lehrerin Käthy Blunschi noch Kuchen und Zöpfe für die Weihnachtsbaum-Rückgabe. Dann durften sie im Kreise ihrer Familie zufrieden ihren eigenen Dreikönigskuchen schmausen. Vielleicht hatten sie Glück – und wurden zum König gekrönt.

Text: Cornelia Thürlemann