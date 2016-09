Zonta Der Name ‚Zonta‘ stammt aus der Sprache der Sioux und bedeutet soviel wie ‘ehrenhaft und glaubwürdig handeln‘. Unter diesem Namen wurde 1919 in Buffalo, New York, der erste Frauen Service Club der Welt gegründet. Ziel von Zonta ist es, die gesellschaftliche und rechtliche Stellung der Frauen zu verbessern. Sie unterstützt deshalb Frauen und Frauenprojekte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, welche Frauen zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen. Zonta ist heute in rund 70 Ländern mit 30‘000 Mitgliedern vertreten.