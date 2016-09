Am Mittwoch, 31. August konnte die Wandergruppe Spreitenbach die 350. Wanderung feiern. Die Wanderung führte dem neu gestalteten Limmatuferweg entlang nach Neuenhof und zurück. Zur Feier des Tages offerierte die Wanderleitung in Neuenhof einen Umtrunk. Die Wandergruppe Spreitenbach besteht bereits etwas mehr als sieben Jahre. Jeweils am dritten Mittwoch des Monats, wird eine ganztägige Wanderung durchgeführt, an welcher so zwischen 40 bis 60 Personen teilnehmen. Organisiert werden die ganztägigen Monats-wanderungen von einem Leiterteam, welches die vorgesehene Route jeweils vorher abschreitet. An den übrigen Mittwoch-morgen trifft man sich beim Sternenplatz für eine kurze Wanderung, deren Route vor Abmarsch festgelegt wird. Über die ganztägige Wanderung erscheint in den Lokalmedien immer ein ausführlicher Bericht mit Fotos. Die Wandergruppe ist zwar kein Verein, aber doch eine relativ grosse Gruppierung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein wichtiges Freizeitbedürfnis im Bereich der Seniorenaktivitäten abzudecken. Wanderinnen und Wanderer welche noch nie dabei waren, sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Zur allerersten Wanderung wurde am Mittwoch, 22. Juli 2009 gestartet. In der Zwischenzeit wurden 275 Mittwochmorgenwanderungen und 75 Monatswanderungen durchgeführt. Besonders zu erwähnen ist noch, das bis jetzt jede Monatswanderung an einen anderen Ort geführt hat. An allen Mittwochmorgenwanderungen haben total 5333 Personen teilgenommen. An allen Monatswanderungen waren es total 3402 Teilnehmer. Total ging man 350 mal auf Wanderschaft und mit dabei waren 8735 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Mittwochmorgenwanderung dauert jeweils ca. 2 Stunden, an der Monatswanderung wird im Schnitt ca. 3,5 Stunden marschiert. Dies ergibt eine Wanderzeit von total 812 Stunden. Aufgrund dieser Zahlen muss man davon ausgehen, dass die Wanderinnen und Wanderer ziemlich fit sind. Wollen Sie auch zu diesen «fitten» Seniorinnen und Senioren gehören? Dann kommen Sie doch mit auf die nächste Wanderung. Die nächste Monatswanderung findet am 21. September statt. Möchten Sie für diese und weitere Wanderungen jeweils eine Einladung erhalten? Dann fordern sie diese an unter rudolf.kalt@flashcable.ch oder Telefon 056 401 35 84.

Wandergruppe Spreitenbach