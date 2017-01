Generalversammlung der Männerriege Oeschgen in Eiken

Am 27.01.2017 lud der Vorstand der Männerriege Oeschgen zur 51. General-Versammlung ins Restaurant Rössli nach Eiken ein. Die Versammlung wird als Highlight neue Vorstandsmitglieder wählen.

Pünktlich um 19:45 Uhr eröffnete der Präsident Richi Stocker die 51. Generalversammlung der MR Oeschgen. 19 Mitglieder fanden den Weg in der kalten Nacht nach Eiken. Als Stimmenzähler wurde einstimmig Martin Hollinger, der sein Amt, zur vollsten Zufriedenheit ausführte, gewählt. Leider haben 3 Mitglieder den Austritt aus der Männerriege bekannt gegeben. Bevor man mit dem Kassier über die Finanzen sprach wurden das Protokoll der letzten Generalversammlung und der Jahresbericht 2016 der die vielen Veranstaltungen und gemeinsame Erlebnisse der 50 Jahr Feier, vom Vorstand unter Applaus Einstimmig angenommen. Der Präsident bedankt sich beim Ersteller und Verfasser der jeweiligen Berichte. Zwischendurch wurde das feine Nachtessen, das von der Rössliküche zubereitet wurde serviert. Die Kasse musste dieses Jahr leider mit einem Aufwand abschliessen. Dies darum weil die 50 Jahr Feierlichkeiten etwas vom Gewinn schrumpfen liess, so der Kassier Willi Siegrist. Dennoch konnten die Revisoren nur lobende Worte in Ihrem Revisorenbericht der Einstimmig angenommen wurde, der Versammlung und dem Kassier überbringen. Ebenso das Budget 2017 das eine vierstellige Vermögensvermehrung vorsieht wurde einstimmen angenommen. In diesem Jahr müssen 2 Vorstandsmitglieder neu gewählt werden, da der Präsident Richi Stocker und der Technische Leiter Martin Döbeli bereits seit längerem den Wunsch geäussert hatten, das sie sich nur noch bis zum Ende des 50 Jahr Jubiläum zur Verfügung stellen werden. Es musste also der Ersatz des Präsidenten und des Technischen Leiters gewählt werden. Für den Präsidenten stellt sich der aktuelle Aktuar Franz Zundel zur Verfügung. Für den freiwerdenden Sitz des Aktuars stellt sich Reini Hauswirth zur Verfügung. Der Technische Leiter soll durch Herbie Meier besetzt werden. So konnte der Tagespräsident Hansueli Amsler die Wahlen vornehmen. Ich gewohnter zügiger weise wurden alle vorgeschlagenen Personen in den Vorstand wie folgt gewählt:“ Präsident Franz Zundel, Aktuar Reini Hauswirth, Technischer Leiter Herbie Meier, Kassier Willi Sigrist, Wirtschaftschef Heinz Hossli. Der Faustball-Spielchef wird durch Angelo Castrogiovanni besetzt. Das Jahresprogramm 2017 ist wiederum mit vielen Veranstaltungen und Reisen reich befrachtet.

Ehrungen

Immer ein schönes Traktandum sind die Ehrungen verdienstvoller Mitglieder. So konnte Hansueli Amsler als Freimitglied ernannt werden. Er ist mit weit über 60 Lenzen auch schon ein Mitglied das viele Jahre in der Männeriege Oeschgen gewirkt hat. In den Turnstundenbesuchen wurde Franz Döbeli (25 Besuche), geehrt. In der Vereinsmeisterschaft sieht die Rangierung wie folgt aus: 1. Herbie Meier (630 Punkte), 2. Martin Hollinger (590), 3. Martin Döbeli (545). Ebenso wurden die Turnstundenleiter für die Vorbereitung der Turnstunden gedankt. Jeder durfte ein Geschenk entgegen nehmen. Der Abtretende Technische Leiter Martin Döbeli wurde ebenfalls ein Geschenk überreicht. Franz Zundel würdigte das Schaffen und Engagement vom Abtretenden Präsidenten Richi Stocker. Während 19 Jahren und 4 Tagen hat er im Vorstand als Aktuar, Technischer Leiter und zuletzt als Präsident mit viel Fingerspitzengefühl gewirkt. Ein Herzlicher Applaus folgte den Worten von Franz Zundel.

Abschliessend durfte jeder den Jahresbeitrag sowie die Fütterung des Säulikässeli einzahlen. Der Präsident bedankt sich bei allen die in irgendeiner Form am Vereinsgeschehen mitgeholfen haben und wünscht allen noch ein paar schöne Stunden sowie eine gute Heimreise.