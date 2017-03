Der TCS sorgt schweiz- und sogar weltweit für Mobilität, und zwar auf verschiedensten Stufen. Dazu gehören insbesondere die gelben Patrouillen-Fahrzeuge, welche schon so manchem Autofahrer schnell, unkompliziert und vor allem vor Ort aus der Patsche geholfen haben. Weiter dazu gehören jedoch auch ein verkehrspolitisches Engagement sowie ein grosser Einsatz bezgl. Aus- und Weiterbildung der Verkehrsteilnehmer und insbesondere der heranwachsenden Jugend. Zu denken ist in diesem Zusammenhang auch an das Engagement des TCS bezüglich der Abgabe der beliebten Kindergarten-Sicherheitsstreifen, welche durch den TCS jährlich aufs Neue schweizweit abgegeben werden.

Die Untersektion Limmattal des TCS hat aber auch noch andere, vor allem gesellige, Inhalte: Gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen unter dem Jahr werden hochgehalten und erfreuen sich grosser Beliebtheit. So beispielsweise zweitägige Ausflüge bis über die Landesgrenzen hinaus, Besichtigungen von Grossbaustellen wie dem Schulhausplatz in Baden, Stadtführungen, Fabrikbesichtigungen und Wanderungen. Doch auch die jährlich stattfindende Generalversammlung stellt einen Höhepunkt im Vereinsleben dar.

So verstand es Walter Böhlen, Präsident der TCS Untersektion Limmattal, am letzten Samstag, 11. März 2017, 240 Mitglieder in die Trafo-Halle von Baden zu laden. Neben und nach dem statutarischen Teil, welcher ebenfalls die Annahme neuer Statuten zum Inhalt hatte, wurden die Mitglieder musikalisch auf einem Top-Niveau unterhalten und im Nachgang wurde, traditionsgemäss, das Tanzbein geschwungen.

Zusätzliche Ehre und prominenten Glanz erhielt die Veranstaltung durch die Ansprache bzw. das Referat von Herrn Landammann Stephan Attiger, welcher zur Schweizerischen, insbesondere aber auch aktuellen hiesigen, d.h. Aargauischen und Badnerischen Verkehrspolitik einiges an Neuigkeiten und Aussichten in die Zukunft zu berichten wusste. Auch hier wurde wieder klar: Als TCS-Mitglied ist man ganz vorne und ganz aktuell mit dabei.

Aus dem Vorstand verabschiedet werden musste leider Serge Demuth, welcher nach 5-jähriger Tätigkeit aus beruflichen und privaten Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. Ebenso musste aufgrund des Versterbens des langjährigen Vorstandsmitglieds Beatrice Schärer ein weiteres neues Vorstandsmitglied gesucht werden. Die beiden vorgeschlagenen Personen, Julie Böckli und Mandy Schärer, Tochter der verstorbenen Beatrice Schärer, wurden mit Akklamation in den Vorstand gewählt.

Abschliessend, nach dieser Generalversammlung, verbleibt ein gutes Gefühl, denn die Untersektion LImmattal ist aktiv und setzt sich für seine Mitglieder, eine grosse Gruppe von interessierten Menschen und Verkehrsteilnehmern, qualifiziert und zielgerichtet ein. Schön, dazu zu gehören.

Stephan Hinz