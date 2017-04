Wohl mancher rieb sich am letzten Samstag erstaunt die Augen, als bei der Talstation der Engstligenalpbahn die Wartezeit bis zu einer Stunde betrug. Und das mitten im Frühling, wenn im Unterland schon längst alles blüht und die ersten mit Heuschnupfen zu kämpfen haben! Ganz andere Kämpfe spielten sich auf der Engstligenalp ab, dem schneesicheren Hochplateau über Adelboden. Freestyler und Alpincracks kämpften das ganze Wochenende über um Titel und Ehren. Den Schülerinnen und Schülern der Aarauer Oberstufe blieb vor Staunen der Mund offen ob all der waghalsigen Sprünge und Tricks. Aber auch sie zeigten bald, dass sie sich nicht zum Zuschauen für das beliebte Ski- und Tourenlager angemeldet hatten. Am Samstagnachmittag reichte es für eine erste Angewöhnung an den Schnee. Den ganzen Sonntag über wurde die Piste bei strahlendem Sonnenschein zum Üben von eigenen Tricks und zur Verbesserung des Könnens genutzt. Dabei machten sowohl die Skifahrer als auch die Snowboarder erste Versuche abseits der Piste. Schliesslich musste der Umgang mit Fellen und Lawinensuchgerät geübt werden, denn schon am Montag stand die erste Tour auf den Engstligengrat auf dem Programm. Bei wiederum besten Wetterbedingungen wurde der Aufstieg zu einer schweisstreibenden Angelegenheit. Aber die 6.-9. Klässler zeigten, dass sie neben fahrerischem Können auch die nötige Ausdauer und den Willen hatten, den Grat zu erreichen. So standen nach zwei Stunden Aufstieg alle auf dem Kamm und wurden mit einer traumhaften Aussicht über die Berner und Walliser Alpen belohnt. Die nachfolgende Abfahrt im Sulzschnee war ein erster Höhepunkt des Lagers. Daneben wurde auch fleissig Langlauf geübt und Christian, der einheimische Langlauflehrer, konnte einige so sehr begeistern, dass sie am nächsten Tag schon vor dem Morgenessen eine Runde auf den schmalen Latten zurücklegen wollten! Nebst all den sportlichen Aktivitäten kamen auch Spiel und Spass nicht zu kurz. Die Lagerolympiade startete mit einer Fackelwanderung und originellen Spielen im Mondschein, bevor es an den folgenden Abenden mit Aktivitäten im und vor dem Lagerhaus weiterging. Und auch die Zimmerordnung gab Bonuspunkte, so dass einige einen unglaublichen Ordnungssinn entwickelten! Der neblige Dienstagmorgen wurde genutzt, um die erworbenen Kenntnisse im Tourenbereich spielerisch zu festigen. Der Nachmittag stand schon im Zeichen der Vorbereitung auf den Höhepunkt der Woche. Der Wildstrubel, das 3243m hohe Wahrzeichen der Gegend, soll nun morgen Mittwoch unter kundiger Leitung des Adelbodner Bergführers Martin Maurer bezwungen werden. Über die Hälfte der 26 TeilnehmerInnen des Lagers wollen den Gipfel erklimmen und auch die andern werden sich in für sie ungewohnte Höhen vorwagen. Der Gipfelerfolg wird sicherlich eine Erinnerung sein, die ein ganzes Leben lang anhält. Aber auch alle andern werden bestimmt gerne an das schon legendäre Ski-und Tourenlager zurückdenken. Bereits jetzt lässt sich nämlich sagen, dass das Lager 2017 dank motivierten SchülerInnen, einem tollen Leiterteam und dem fantastischen Wetter zu einem vollen Erfolg wird.

Marco Stadler