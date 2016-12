Auch in Schöftland lebt seit Jahrzehnten die schöne Tradition der Adventsfenster. Jedes Jahr schmücken Private und Firmen an einem der 24 Tage ein Fenster, das am Abend bewundert werden kann. Dieses Jahr hat erstmals auch die Schöftler Ortspartei FDP.Die Liberalen mitgemacht. In minutiöser Tag- und Nachtarbeit stellte ein Frauenteam die Deko her, schnitt Sagex zu, verkleidete ihn mit Gips und bemalte ihn anschliessend, bis die weihnachtliche Häuserfront stand. Dazu noch Krippenfiguren, die Beleuchtung und die wichtige Zahl 20 und das Werk war vollendet. Am 20. Dezember um 17:00 h wurde dann der Schleier über dem Fenster der ehemaligen Papeterie Rimoldi gelüftet: Ein wunderprächtiges Adventsfenster erstrahlte und durfte von den Besuchern bestaunt werden. Es wurden Punsch, Glühwein und eine feine Kürbissuppe – offeriert vom Gasthaus Ochsen - köchelnd in einem Kessel über offenem Feuer angeboten. Die Schöftler Ortspartei FDP.Die Liberalen dankt den zahlreichen Besuchern und wünscht allen gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.