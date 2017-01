Der in Wohlen und Umgebung angesehene Behinderten-Sport-Club BSC Wohlen-Lenzburg (gesamtschweizerisch organisiert unter PluSport) führte die 29. Kantonale Schwimm-Meisterschaft durch. Der traditionell grösste Behindertensport-Anlass im Schwimmen erforderte von dem OK, bestehend aus 10 Personen eine professionelle Durchführung und bis zu einem Jahr Vorbereitungszeit. Diese wurde wertgeschätzt mit der Anwesenheit des Aargauer Regierungsrats und Sportminister, welcher persönlich eine Siegerehrung vornahm. Hürzeler der selber leidenschaftlich schwimmt, sei immer wieder überrascht, wie echt und unmittelbar die Freude über die gewonnen Medaillen bei den Teilnehmern ist. Etwas das Hürzeler an anderen Sportanlässen teilweise vermisst, wie er ausführte.

Die Veranstalter können auf erfolgreiche Medaillen-Entscheidungen in 28 Kategorien zurückblicken. Über 80 Schwimmer und Schwimmerinnen kämpften unfallfrei um Ruhm und Ehre. Für die Zeitnahme durfte der Verein auf die Erfahrung und Ausrüstung des Schwimmclubs Region Bremgarten zurückgreifen. Am traditionellen Abendessen verwöhnte der Damenturnverein Mellingen die Teilnehmer. An der nachfolgenden Siegerehrung, fanden die zwei Wanderpokale und der Spezial-Pokal für die grösste Gruppe den Weg nach Wettingen.

Der Verein BSCWL (Behindertensportclub Wohlen-Lenzburg) spricht allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön aus, speziell hervorgehoben den Partnervereinen Schwimmclub Region Bremgarten, Damenturnverein Mellingen und Samariterverein Mellingen.

Michael Küng