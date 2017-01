Brauchen Sie nach den hektischen Festtagen eine Verschnaufpause? Nehmen Sie sich eine Auszeit im „Kurhotel Lottenblick“ in Schafisheim und lassen Sie sich für ein paar Stunden verwöhnen und unterhalten. Sei es mit einem gediegenen Gala-Abend am Freitag oder einem klassischen Turnerabend am Samstag. Die Turnerabende Schafisheim sind auf jeden Fall auch 2017 wieder einen Besuch wert!

Am Wochenende des 20. /21. Januar 2017 finden in der Mehrzweckhalle Schafisheim die traditionellen Turnerabende der Turnenden Vereine statt. In diesem Jahr dreht sich alles um die Welt des Kurhotels Lottenblick.

Gala-Show am Freitag, herkömmlicher Turnerabend am Samstag

Zum fünften Mal findet die Show am Freitag wieder im Gala-Ambiente statt. Im Eintrittspreis von Fr. 65.-- ist ein exklusives 4-Gang-Menü inbegriffen. Dieses wird zwischen den Darbietungen an runden Achter- und Zehnertischen serviert. Im Anschluss geht in der Lotten-Bar im Keller die Post ab. Wer es ruhiger mag, kann den Abend in der Lobby-Bar ausklingen lassen.

Wer die traditionelle Turnerabend-Stimmung bevorzugt, kommt am Samstag im gewohnten Rahmen auf seine Kosten. Auch am Samstag ist im Keller der Bär los und in Singsaal kann in gemütlicher Lounge-Atmosphäre noch ein Schlummer-Becher genossen werden.

Am Mittwoch, 18. Januar 2017, um 19.30 Uhr, findet die Schülervorstellung statt. Sie ist für Kinder bis 16 Jahre gratis.

Ticketverkauf erstmals ausschliesslich online!

Der Vorverkauf erfolgt erstmals ausschliesslich online über das Internet. Das Ticketportal ist ab dem 9. Januar 2017, 12.00 Uhr, geöffnet. Tickets für den Gala-Abend sind bis Montag, 16. Januar 2017, 22.00 Uhr (solange Vorrat), für die Samstagsvorstellung bis Samstag, 21. Januar 2017, 12.00 Uhr, (solange Vorrat), erhältlich.

Weitere Informationen und Vorverkauf über www.turnerabende-schafisheim.com oder auf Facebook.