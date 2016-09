Mit einem Gedicht von Sophie Hämmerli-Marti begrüsst Rosmarie Gisler, Fachfrau Aktivierung, die reiselustigen Bewohnerinnen und Bewohner, welche erwartungsvoll im Car Platz genommen hatten. Das Wetter meinte es gut, nach den vergangenen heissen Tagen war an diesem Dienstag perfektes, schönes aber nicht zu heisses Ausflugs Wetter.

Den Inselpfosten bei der Abfahrt umzirkelte der Chauffeur gekonnt und machte einen kleinen Abstecher über Schwarzenbach, Beromünster, Menziken, Reinach nach Beinwil am See. ,,Häsch gseh… was do alles bauet wird…“, lueg d Chüe“, „hei die schöne Blueme“, „lueg, det gseht me scho de See!“, so tönte es von allen Seiten.

,,Hinderschi fahre“, uuj, das hatte unser Chauffeur tipp topp im Griff. Beim Seehotel Hallwil in Beinwil am See hiess es aussteigen. Viele helfende Hände organisierten schnell eine Sitzgelegenheit. Begleitet durch die urchigen Alphorn Klänge des Alphornduos Echo vom Sood warteten wir auf das Schiff.

Dann konnte die Extra Fahrt mit der Fortuna beginnen. Mit einem feinen Zmittag und einem Gläschen Wein liessen wir uns verwöhnen. Gemächlich fuhr die Fortuna dem Ufer entlang. Schwäne schaukelten auf den Wellen. Die Brise bauschte das Segel eines kleinen Bootes. Fröhlich wurde beim Kreuzen der Kursschiffe gewunken. Die Stimmung war fröhlich, es wurde gesungen und gelacht.

Nach dem leckeren Dessert ermunterte Rosmarie Gisler zur Kopfarbeit. Sie hatte ein Quiz mit kniffligen Fragen vorbereitet. Die Jungen durften vom Wissen der älteren Generation profitieren. Viel zu schnell verflog die Zeit und die Fortuna legte wieder am Steg in Beinwil am See an.

Ein herzliches Dankeschön an die Mannschaft der Fortuna, das Alphornduo Echo vom Sood, alle freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie an die Mitarbeitenden des Falkenstein. Es war ein wunderbarer Tag.