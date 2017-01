Präsidentin Edith Bächtold konnte im Restaurant Werd in Geroldswil 31 Mitglieder zur 48. Generalversammlung begrüssen. In ihrem Jahresbericht hob sie vor allem die zweitägige Turnerinnenreise und die zahlreichen aussergewöhnlichen Turnstunden wie den Plausch –Abend oder den Sauserbummel hervor. Leider musste von den zwei langjährigen treuen Mitturnerinnen Irma Metzger und Dorli Fügli für immer Abschied genommen. Kassierin Evelyne Odermatt freute sich, dass das Vereinsvermögen um beinahe 850 Fr. zugenommen hat. Dies nicht zuletzt dank der Entschädigung für die Mithilfe am Turnfest von Weiningen So konnte auch der Jahresbeitrag von 120 Fr. beibehalten werden. Gaby Huber dankte als technische Leiterin den Vorturnerinnen für ihren guten Einsatz. Leider verlässt Vera Haerri das Leiterteam. Sie wurde für ihre abwechslungsreichen Aerobic-Lektionen geehrt. Im Vorstand gab es mit Gaby Huber einen Rücktritt zu verzeichnen. Die technische Leiterin trat nach 20 Jahren zurück. Neu in den Vorstand konnte Margrit Greber gewonnen werden. Präsidentin Edith Bächtold kündigte zwar ihren Rücktritt an, wird jedoch noch mindestens ein Jahr dabei sein. Materialverwalterin und Reiseberichterstatterin Pia Birrer, Kassierin Evelyne Odermatt und die Aktuarin Rosi Ungricht wurden wieder gewählt. Als neue Rechnungsrevisorin stellt sich Elisabeth Zimmermann zur Verfügung.

Ein wichtiges Datum im Jahresprogramm 2017 ist die Turnerinnenreise vom 26./27.August ins Toggenburg zur Alp Sellamatt. Vorher, am 23.März geht’s ins Schwimmbad zum Aqua Fit. Insgesamt ein guter Mix von Turnen und Gemütlichkeit.

Gegenwärtig hat der Verein einen Bestand von 26 Aktiv- und 13 Passivmitgliedern.

Bericht von Max Bürgis