Heute morgen um 7.00 Uhr, man konnte es nicht glauben, Schnee über Schnee bei uns in Frenkendorf.

Dann hat es auch noch die Gemeinde, wo davon Leute schon fleissig sind, dass die Autos noch fahren können.

Also Schnee wird weg gewischt. Natürlich mit den heutigen modernen Maschinen. Und so kann man auch dies sagen, bitte vorsichtig sein, so kann man schnell auf dem Boden landen.

Und trotzdem, so kann man sich auch freuen. Das wäre es schon betreffend Frenkendorf am 5. Januar 2017 mit der Hilfe von der Frau Holle der Schnee.