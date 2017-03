Der Jodlerklub Burgwäldli Leuzigen lädt dieses Jahr wiederum zu einem traditionellen Singspiel ein. Unter der bewährten Regie von Beat Lüthi präsentieren die Leuziger Jodler wiederum eine interessante Geschichte, welche die Zuschauer in die "gute alte Zeit" zurücksetzt. Eingeflechtet sind neun Jodellieder, welche alle zum Geschehen auf der Alp passen.

Die Vorstellungen finden am Samstag, 1. April, Mittwoch, 5. April, Samstag, 8. April und am Gründonnerstag, 13. April 2017, jeweils um 20.00 Uhr, in der "Alten Post" ein. Plätze können ab 24.3.17 unter Tel. 032 679 37 29 (Mo-Fr 18.30-19.30 Uhr) reserviert werden.