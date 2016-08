Am 21. August fand unter der Leitung des Damenturnvereins (DTV) Kriegstetten der Wettkampf um die schnellsten Oeschkinder statt. Bei schönem Wetter gaben 92 Kinder aus den Gemeinden Kriegstetten, Halten und Oekingen beim Rennen über knapp 60 Meter alles. Mittlerweile bestens in den traditionellen Rennablauf integriert, starteten die ganz Kleinen in einer separaten Kategorie (Piccoli) und begeisterten die zahlreich anwesenden Zuschauer.

Xeno Widmer aus Kriegstetten holte sich zum zweiten Mal den Titel „schnellster Oeschbueb“. Schnellstes Oeschmeitschi wurde Loriana Bommer aus Kriegstetten.

Nebenbei wurde eine Festwirtschaft mit Feinem vom Grill, Pommes frites sowie Kaffee und Kuchen geführt. In der Zeit vor und zwischen den Rennen sorgte der vielfältige Spielparcours bei Gross und Klein für beste Unterhaltung.

Ganz unter dem Motto „Mitmachen kommt vor dem Gewinnen“ konnte jedes Kind, dank grosszügigen Sponsoren, einen Preis mit nach Hause nehmen.

Der DTV Kriegstetten gratuliert allen TeilnehmerInnen zur tollen Leistung.

Die komplette Rangliste finden Sie unter www.dtv-kriegstetten.ch.

Dorothea Portmann, Kriegstetten

Rangliste

Mädchen

M1 (Jg 2001, 2002 & 2003)

1. Bommer Loriana, Kriegstetten

2. Affolter Lou-Ann, Halten

M2 (Jg 2004 & 2005)

1. Steiner Julia, Halten

2.Steiner Lena, Halten

3.Gasche Noëlle, Oekingen

M3 (Jg 2006 & 2007)

1. Huber Kim, Oekingen

2. Flück Sienna, Halten

3. Kopp Selina, Kriegstetten

M4 (Jg 2008 & 2009)

1. Zaugg Lynn, Halten

2. Steiner Anja, Halten

3. Zimmermann Amélie, Halten

M5 (Jg 2010 & 2011)

1. Flück Josephine, Halten

2. Ingold Jenny, Oekingen

3. Meier Madlaina, Kriegstetten

Piccoli (Jg 2012 und jünger)

1. Zaugg Ellen, Halten

2. Lanz Elin, Kriegstetten

3. Garritano Arianna, Kriegstetten

Knaben

K1 (Jg 2001, 2002 & 2003)

1. Widmer Xeno, Kriegstetten

2. Lerch Aaron, Oekingen

3.Bongarzone Lenny, Halten

K2 (Jg 2004 & 2005)

1. Hofer Noël, Kriegstetten

K3 (Jg 2006 & 2007)

1. Zürcher Jonas, Halten

2. Bongarzone Dennis, Halten

3. Lanz Patrik, Kriegstetten

K4 (Jg 2008 & 2009)

1. Rüegg Florian, Oekingen

2. Wanzenried Tim, Halten

3. Ittig Nelson, Oekingen

K5 (Jg 2010 & 2011)

1. Zuber Lenny, Kriegstetten

2. Garritano Matteo, Kriegstetten

3. Ittig Riley, Oekingen

Piccoli (Jg 2012 und jünger)

1. Ingold Levi, Oekingen

2. Cannavò Filippo, Halten

3. Zuber Sedric, Kriegstetten