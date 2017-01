Am 23. und 24. Dezember führten etwa 55 Kinder das Weihnachtsmusical „D’Legände vom vierte König“ im reformierten Kirchgemeindehaus Unterentfelden auf. Das Musical stammte aus dem Adonia-Verlag. Katechetin Nicole Girod leitete den Kinderchor, Sozialdiakonin Nicole Niederhauser war für das Theater hauptverantwortlich. Ein grosses Team von rund 25 Erwachsenen und Teenagern unter der Leitung von Pfarrer Christian Bieri sorgte für das Einstudieren der Szenen und Lieder, bereitete Kulissen und Kostüme vor und kümmerte sich um die Ton- und Lichttechnik.

Das Musical erzählt die alte Legende eines angeblichen vierten Königs, der den besonderen Stern am Himmel beobachtet habe. Auf dem Weg zum Christkind wird er jedoch wegen seiner Liebe zu den Menschen aufgehalten. Er verschenkt seinen Reichtum, um den Menschen zu helfen, und landet schliesslich als Sklave auf einer Galeere. So verpasst er den Anschluss an die anderen drei Könige und kommt erst nach dreissig Jahren wieder frei. Zu seinem Erstaunen jedoch erblickt er erneut den Stern aus der Weihnachtsnacht, kommt nach Jerusalem und findet seinen König – als erwachsenen Mann am Kreuz. Nun weiss er: „Jetz bin i bim König, jetz han ich ihn gseh. So lang het er gwartet, so lieb het er mich.“

In den Hauptrollen überzeugten Simeo Weber als junger vierter König und Sina Moser als alter vierter König. Alle Kinder jedoch legten sich ins Zeug, lernten ihre Liedstrophen und Sätzchen auswendig und setzten die Tipps ihrer Leiterinnen und Leiter um. Sie wurden belohnt durch einen riesigen Applaus aus dem zweimal prall gefüllten Kirchensaal.