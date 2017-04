Wie geht sinnvolles Marketing für Kleinunternehmer und Selbstständige? Was sind die wichtigsten Säulen des Marketings? Brauche ich wirklich Social Media? Wie mache ich gute Werbung ohne grossen Geldeinsatz? Was macht aus einem Website-Besucher einen Kunden? Welchen Trends im Marketing sollte man folgen, welchen besser nicht?

Grosse Unternehmen investieren pro Jahr mehrere hunderttausend Franken (und mehr) in Marketing-Aktivitäten. Einzelne Kampagnen, die nicht erfolgreich laufen wie geplant, schmerzen, sind aber im Gesamtkontext zu verkraften. Für Selbstständige, Klein- und Mittelständige Unternehmen sieht das ganz anders aus. Marketing-Budgets (wenn überhaupt definiert) erreichen Bruchteile dessen, was die Grossen sich leisten können. Da schmerzt jeder Rappen und schnell zweifelt man an der Wirksamkeit seiner Investitionen.

Mit der Veranstaltungsreihe „Marketing Offensive Schweiz“ bietet CMKT am 28.04.2017 in Muri AG einen Vortrag, in dem Beispiele aus der Praxis gezeigt und Tipps & Tricks für ein effektives Low-Budget-Marketing präsentiert werden. Methoden zur optimierten Kampagnen-Gestaltung und Potentiale im lokalen Umfeld werden aufgezeigt. Mit realen Zahlen, sowie wirksamen und erprobten Aktivitäten.

Mehr Infos: https://www.cmkt.ch/mach/