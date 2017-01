Die Sänger des Seniorenchores Schöftland trafen sich am 23. Januar im reformierten Kirchgemeindehaus zur Generalversammlung. Nach dem Eröffnungslied begrüsste der Präsident Alfred Steinmann die 25 anwesenden Mitglieder und als Gast den Obmann der Seniorenvereinigung, Benno Beck. Er wünschte allen noch ein gutes Neues Jahr und führte wie gewohnt effizient durch die Traktandenliste. Einen ehemaligen und fünf aktive Sänger mussten wir leider letztes Jahr zu Grabe tragen. Mit einer Schweigeminute und Kerzenlicht wurde ihrer gedacht. Dankbar durften wir zur Kenntnis nehmen, dass 2016 vier neue Sänger zu uns gestossen sind und so die Lücken teilweise geschlossen werden konnten. Im Jahresbericht hielt der Präsident Rückschau auf das vergangene Jahr. Insgesamt zehnmal bewies der Chor sein Können an öffentlichen Auftritten, in Kirchen, Alterszentren oder bei Anlässen der Seniorenvereinigung. Ein besonderer Höhepunkt im Vereinsjahr war die Reise auf die Marbachegg am 8. September. Das tolle Wetter und die gute Stimmung werden allen in bester Erinnerung bleiben. Mit einer Ausnahme konnte der bisherige Vorstand und der Präsident für weitere zwei Jahre gewählt werden. Guido Weber ein sehr aktives Vorstandsmitglied ist leider im vergangenen August verstorben. An seiner Stelle wurde Kurt Hürzeler neu in den Vorstand gewählt. Auch künftig werden Peter Lüscher und sein Stellvertreter Franz Rebsamen den Chor dirigieren. Das Jahresprogramm 2017 ist bereits wieder reich befrachtet. Senioren, die gerne Singen und die Kameradschaft pflegen, sind jederzeit herzlich willkommen, im Chor mit zu machen. Wir proben jeweils am Montag-nachmittag um 15.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Schöftland. Am Ende der Versammlung bedankte sich der Präsident bei den Vorstandsmitgliedern, den Dirigenten und allen Sängern für das gute Mitmachen. Nach dem Schlusslied verschoben wir uns in ein Restaurant, wo noch ein feines Nachtessen serviert wurde.

Hinweis: Am Samstag, 18. Februar 2017 serviert der Seniorenchor ab 17.00 Uhr in der alten Turnhalle Schöftland wiederum die bekannt feinen Raclettes mit musikalischer Unterhaltung.