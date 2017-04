FC Lausen 72 (4) – FC Frenkendorf (4) 0 : 6 ( 0 : 2)

Zwei Mannschaften, die letzte Woche noch auf der Verliererseite standen, der FC Lausen 07 noch extremer als der FC Frenkendorf. Mit 11 : 1 verlor man gegen den FC Gelterkinden, der FC Frenkendorf mit 2 : 0 gegen den Tabellenführer FC Oberdorf. Der FC Lausen 72 ist in der unteren Tabellenhälfte platziert, der FC Frenkendorf in der Mitte. Und möchte man als FC Frenkendorf wiederum oben in der Tabelle mitmischen, dann kann es nur ein Motto für den Trainer und die Mannschaft geben, ein Sieg und 3 Punkte auf dem Sportplatz Bifang in Lausen. Und so verlief das Spiel in Lausen: Frenkendorf nahm vom Anpfiff an das Spiel sofort in die Hand. In der 6. Minute schon das 0 : 1. Dann nur ein paar Minuten später kam es zu einem Eckball für Frenkendorf. Der Ball sehr gut gebracht vom Spieler Schnyder in die Mitte, ein anderer Spieler dann wunderbar mit dem Kopf direkt ins Tor. 0 : 2 war dann auch das Ergebnis zur Pause. Sagen wir es kurz, der FC Frenkendorf spielte die schärfere Klinge als die Heimmannschaft aus Lausen. Dies auch in der 2. Halbzeit, Tor für Tor für den FC Frenkendorf. Der Endstand dann 0 : 6 für die Gäste. Zum FC Lausen 07 kann man nur dies sagen, die Mannschaft bemühte sich, jedoch hatte dann ein Spieler einmal das Glück den Ball ins Gehäuse von Frenkendorf zu verwerten, dann hielt aber der Goali Roy Gradl grossartig von den Gästen. So hätte Frenkendorf sogar noch höher gewinnen können, einen Penalty verwertete man nicht und auch weitere Möglichkeiten wurden ausgelassen. Einfach für den FC Frenkendorf jetzt ein Platz oben in der Tabelle. Schon am Samstag, den 8. April 2017, um 19.45 Uhr auf dem Kittler in Frenkendorf, wird es sich zeigen, denn hier spielt man dann gegen das Spitzenteam vom AC Virtus Liestal. Das wird dann die Wahrheit sein, ob der FC Frenkendorf weiterhin mit Blick nach oben in der Tabelle einen Platz einnehmen wird. Oder einfach weiterhin platziert in der Mitte. Ganz sicher wird es viele Zuschauer auf dem Kittler haben, einfach ein Spiel was die Richtung in die Zukunft zeigt.