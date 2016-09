Am 13. September 2016 besuchten die Wöschwiiber von Seengen die Altersresidenz Falkenstein Menziken. Der Waschkessel wurde zünftig eingeheizt und stinkigen Socken ging es an den „Kragen“.

Am Morgen besorgten die Wöschwiiber beim Metzger frische, fetthaltige Rohrknochen. Knochen zum Waschen? Ja, diese wurden zusammen mit zwei Handvoll Eierschalen, einer Hand voll Salz und ¼ Kg. Soda in den sogenannten Aescherich (Holzbottich) eingelegt. Darüber kam Asche, wobei man auf 10 Liter Wasser 1 Liter Asche rechnete. Die Asche durfte nicht zu fein gesiebt werden, denn die noch darin enthaltenen kleinen Kohlenstücke bewirkten, dass der Aufguss besser abfloss.

Den aufwändigen Ablauf eines Waschtages vor dem Waschmaschinen-Zeitalter zeigten die fleissigen Frauen an diesem sonnigen Herbstnachmittag, draussen auf der Cafeteria-Terrasse des Falkenstein. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie viele Gäste schauten diesem emsigen Treiben interessiert zu. Der Waschkessel wurde eingeheizt, ein Rauchduft hing in der Luft. Nach dem ganzen Waschvorgang, welcher früher jeweils 5 – 6 Stunden (!) dauerte, liess man früher die Wäsche über Nacht oder mindestens einige Stunden stehen. Wenn nötig wurde die Wäsche nochmals von Hand mit Seife auf dem Waschbrett gerieben. Zum Schluss wurde heiss und kalt gespült, ausgewrungen und die sauberen Kleider zum Trocknen an die Leine gehängt. Ein Teil der glühenden Holzkohle wurde in das bereitstehende Bügeleisen gefüllt, die getrocknete Wäsche wurde damit gebügelt.

So ein Waschtag war harte Arbeit. Trotzdem, so hat eine Bewohnerin verraten, waren diese Tage auch besondere Tage. Für einmal konnten sie alle anderen Arbeiten links liegen lassen, zusammen mit den anderen Frauen wurde getratscht und gesungen, es herrschte eine lockere, fröhliche Stimmung. Das Mittagessen war einfach und gut, wie etwa ein Hörnliauflauf. Vor allem aber musste jeweils gutes Wetter abgewartet werden.

Eine andere Bewohnerin wiederum erzählte, dass mit der Wäsche sparsam umgegangen wurde. Um die Kleider zu schonen, trugen die Mädchen und Frauen Schürzen und diese haben sie wenn möglich eine ganze Woche lang getragen. Speziell war auch, dass in jenem Haushalt noch kein fliessendes Wasser vorhanden war – sprich – das Wasser musste mit Kesseln aus dem tiefen Brunnen geschöpft werden. Ach, wie haben wir heutigen Frauen es doch schön: Wäsche einfüllen, Knopf drücken und schon bald fertig. Noch trocknen und bügeln mit dem Dampfbügeleisen, einfach und bequem.

Musikalisch umrahmt wurde dieser Nachmittag mit der lüpfigen Musik von Susi und Margrit. Märsche, Walzer und Lieder zum Mitsingen zauberten sie aus ihrem Akkordeon.

Es war ein wunderbarer, abwechslungsreicher und interessanter Nachmittag, den alle sehr genossen haben.