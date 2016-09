FC Frenkendorf - FC Eiken 3 : 1 ( 2 : 1)

In Liestal gegen Virtus noch mit 1 : 0 letzte Woche auf der Verliererseite. Das Trainergespann Ivan Palesko und Simon Heinzle war nicht zu beneiden. Und so verlief die 1. Halbzeit, beide Mannschaften bemühten sich um das erste Tor zu schiessen. Was auf das Tor vom FC Frenkendorf kam, der Goali Roy Gradl hielt. Dann der Doppelschlag durch den Stürmer Kagyso Schnyder vom FC F, in der 16. Minute das 1 : 0 und in der 20. Minute das 2 : 0. In der 23. Minute gelang dem Eikener Spieler David Holzer durch einen Weitschuss das 2 : 1. Dann ein Spiel hin und her, bis es zum Pausenpfiff kam. Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut im Griff. In der zweiten Halbzeit steigerte sich der FC Frenkendorf, jedoch der FC Eiken versuchte immer wieder mit Gegenstössen das Unentschieden zu erzielen. Frenkendorf war bemüht den Ball von Spieler zu Spieler besser laufen zu lassen Seitens Frenkendorf hatte man so einige Möglichkeiten, entweder ging der Ball neben das Tor oder über das Tor. In der 73. Minute war es so weit, der Spieler Mergim Dauti vom FC Frenkendorf brachte mit dem 3 : 1 die Erlösung. Beide Mannschaften hatten wegen dem leidenschaftlichen Einsatz am Schluss ein wenig die Müdigkeit in den Knochen. So pfiff der gute Schiedsrichter pünktlich in der 90. Minute ab.