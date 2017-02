Am 15. Februar 2017 fand im Schulhaus Hinter Gärten eine kurzfristig anberaumte Informationsveranstaltung zur Schaffung eines Freizeitorts neben dem Schulhaus statt, nachdem am 9. März 2016 ein erstes Mal informiert wurde. Anwesend waren u.a. Sebastian Olloz, Leiter Fachbereich Ortsplanung, Katrin Kezdi, Leiterin Kommunikation, Architekt Baur und Gemeinderätin Silvia Schweizer. Die rund 50 BesucherInnen aus dem Quartier wurden über den Stand der Planung informiert. Der Plan unterscheidet sich nur marginal von demjenigen, der im März 2016 präsentiert wurde. Ein Lärmgutachten, wie es u.a. der Quartierverein Nord QUARINO wegen Bedenken zufolge der zu erwartenden Immissionen der ganzen Anlage forderte (vgl. RZ vom 26.8.16), wurde zwar durchgeführt, es wurden aber nur der Bolzplatz und der Tischtennistisch beurteilt. Nicht beurteilt wurde aber der gesamte Freizeitlärm der Anlage, der wohl den Hauptteil der Immissionen ausmachen dürfte (vgl. Bericht des GR an den ER). Nach kurzer Fragebeantwortung wurde das Gros der etwas erstaunten BesucherInnen mit dem Hinweis nach Hause geschickt, es finde jetzt die Gründung der Begleitgruppe statt. Ein von rund 50 AnwohnerInnen unterzeichnetes Schreiben an die Gemeinde blieb unbeachtet. Eine Diskussion betreffend den Plänen der 1. Phase – mit Wegführung, Gruppenplatz mit Grillstelle, Spraywand, Sitzgelegenheiten und Spielwiese immerhin der grösste Teil der gesamten Anlage - wurde jedoch im Plenum (und auch in der Begleitgruppe) weitgehend verhindert. Die Planung stehe schon lange fest, die Anwohner seien im März 2016 informiert worden und der Kredit sei nun gesprochen. Die grosse Mehrheit der Besucher erhielten dadurch den Eindruck, es handle sich um ein Fait accompli der Gemeinde und eine echte Mitwirkung der Bevölkerung wie sogar in der Kantonsverfassung verankert (§ 55) sei von Anfang an nicht erwünscht gewesen bzw. die Informationsveranstaltungen wie auch die erst für die 2. Phase der Planung gegründete Begleitgruppe seien reine Farce. Insbesondere fanden die nach den Erfahrungen mit der Skateranlage 2015 berechtigten Bedenken der Anwohnerschaft bezüglich Immissionen sowie die problematische Wegführung quer durch den Pausenplatz der Schule keinerlei Gehör. Im Plenum wurde bereits die Absicht geäussert, gegen den Bau des Weges nach Publikation Einsprache zu erheben. Der Bau der Anlage dürfte diesfalls für längere Zeit verzögert werden. Es wäre sinnvoll, wenn die Verantwortlichen der Gemeinde den Dialog nicht verweigern und mit den Betroffenen einen für alle tragbaren Kompromiss finden würde. Das insgesamt gute Projekt würde durch 2-3 Detailanpassungen betreffend Wegführung und Installationen nicht in Frage gestellt und könnte dann wie geplant im Sommer 2017 umgesetzt werden.