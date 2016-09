Fröhlich, hilfsbereit und unkompliziert. Diese Eigenschaften braucht es für eine unbeschwerte Woche auf einem Segelschiff. 16 „Seberinnen“, in Abwandlung des Wortes Seebärinnen, genossen einen wunderschönen Jubiläums-Törn im holländischen Markermeer. Seit 1999 organisiert Aldo Botta aus Stüsslingen auf traditionellen Segelschiffen Törns für Männer, Frauen, Vereine und neu als grosse Herausforderung für Blinde und Sehbehinderte. Heuer war es sein 50. Törn. Ein Jubeltörn, wie er schmunzelnd bemerkte. So kam es, dass die „Frowen“, mehrheitlich aus dem Thal, Olten-Gösgen und dem Kanton Bern in Enkhuizen auf dem Zweimaster „Atalanta“ anheuerten. Skipper Lucas und Matin Sonja führten in die Kunst des Segelns ein, so dass die Seberinnen bald alle notwendigen Knoten, Segel und Seile kannten. Bei herrlichstem Sommerwetter bot Scheffseber Aldo auf seinem speziellen Jubiläumstörn viel Wissenswertes. So besuchten die Frauen neben den schönen Städtchen Enkhuizen, Hoorn und Monnikendam die Halbinsel Marken, das Schloss in Muiden, die Militäranlage Pampus und das Schiff „Batavia“. Dieses wurde 1628 gebaut. Es war ein Segelschiff der Niederländischen Ostindien-Kompanie und lief auf seiner ersten Reise vor Australien auf ein Riff und sank. Der Nachbau wurde von 1985 bis 1995 auf der Bataviawerft in Lelystad gefertigt. Nach jedem ereignisrechen Tag genossen die Seglerinnen gemütliche Abende auf der Atalanta. Unvergessen bleiben die vielen gesungenen Lieder. Verstärkt mit Bottas Perkussions-Instrumenten entstand sogar ein ganzes Orchester. Natürlich kam nach der Einfahrt in die diversen Häfen auch das „Lädele“ nicht zu kurz. Und wichtig: Das Essen von Schefsmutje Ewald Frey und Hilfssmutje Helmut Bleeck war sensationell. Nicht zu vergessen Obererenschofför Kurt Stutz, welcher die Reisegesellschaft sicher ans Ziel führte.



Veronika Sigrist, Laupersdorf