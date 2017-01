(tu) Kaum hat das OK-Team des Vereins Füürball bei hochsommerlichen Temperaturen an den ersten Details für den Anlass gefeilt, werden nun bei Minusgraden die letzten Feinheiten abgestimmt und umgesetzt, damit die Gastguggen und Gäste in rund zwei Wochen richtig einheizen können.

Wer bisher noch nicht weiss, was er am Samstag, 4. Februar 2017 abends anstellen soll, hier wichtige Fakten, sich in Schale zu werfen und in den Bahnhofsaal zu pilgern:

Ab 20.00 Uhr sorgen sagenhaft acht Guggen aus nah und fern für die ersten fasnächtlichen Klänge in Rheinfelden. Die international beliebten und bestbekannten Bieranjas aus dem Freaktal sowie die Uelischränzer aus Basel zünden ihre feurige Show. Die Uelischränzer, für einmal nicht nur am Cortège und auf der grossen Bühne am Marktplatz in Basel, sondern nun auch am Füürball Rhyfälde!

Auch die weiteren Gastguggen - Crescendos Baar/ZG, Marktplatzpfuuser Amriswil/TG, Rampassä Schwyz/SZ, Chällerrattä Näfels/GL, Düengemer Stadtbachschränzer Waldshut-Tiengen/D und natürlich die heimischen Gasseschränzer – sind wahre Leckerbissen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wer also nicht bereits ab 20.00 Uhr in den Bahnhofsaal strömt, verpasst das Aufwärmen!

Regelmässige Besucher des Events werden wie gewohnt auf die lange Innenbar treffen, wo man sich durstig und hungrig verköstigen kann. Im Zelt auf der Terrasse finden auch die Raucher ihren Platz und können an der Aussenbar ihr Heissgetränk schlürfen. Für die nötige Wärme bei den tiefen Temperaturen ist gesorgt, und sonst wird einfach näher zusammengerückt!

Für den Füürball 2017 hat das Organisationskomitee ein paar Neuerungen angestrebt und ist gespannt auf deren Wirkung. So werden die Spitzbuebä aus Rheinfelden der 80ties-Bar im ersten Obergeschoss wieder die nötigen Funken einsprühen und für glühende Stimmung sorgen. Wem die Shows der Gastguggen nicht behagen, findet in der Spitzbuebä-Bar die gewünschten funkenden Rhythmen.

Der Eintritt beträgt wie in den Vorjahren CHF 10.--. Wer diesen Batzen lieber für Durst und Hunger investiert, wirft sich in ein Fasnachtskostüm, denn Kostümierte geniessen freien Eintritt. Es sei zu beachten, dass lediglich eine Maske im Gesicht noch keine Kostümierung darstellt! Das Mindestalter für den Zutritt beträgt 18 Jahre. Ausweiskontrollen werden vorgenommen.

Für den sicheren Heimweg oder falls die Füsse vom vielen Tanzen schlapp machen, wird ein Heigo Taxi für einen fairen Preis (nähere Umgebung CHF 5.--; weitere Umgebung nach Absprache) angeboten.

Das OK-Team sowie die vielen Helfer freuen sich sehr auf einen feurigen und friedlichen Füürball 2017! Weitere Infos: www.facebook.com/fuurball-rhyfalde

Bis bald am Füürball 2017!