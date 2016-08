Bei strahlend schönem Sommerwetter führte die EVP Lengnau am letzten Sonntag, den 28. August ihr erstes Familien-Spielfest durch. Verschiedene Angebote luden den ganzen Tag auf dem Areal des Dorfschulhauses Klein und Groß zum Verweilen und Spielen ein.

Sehr beliebt war bei den Kindern der „Wägeli-Parcours“. Immer wieder versuchten sie eine neue Bestzeit aufzustellen und so einen Preis zu gewinnen. Und natürlich lockte die EVP eigene Hüpfburg zum Spielen an. Übermütig konnten sich darin die Kinder austoben.

Ruhiger war es dann im „Gschichte-Pavillon“. Die 4 Kasperlitheatervorstellungen füllten jedes Mal das Zelt mit strahlenden Kinderaugen und begeisterten Rufen.

Den Erwachsenen gefiel besonders das Büchsenwerfen und der heiße Draht. Bei dem musste mit viel Geschick das Logo der EVP mit einer Drahtschlaufe abgefahren werden. Berührte man mit der Drahtschlaufe das Kupferrohr, löste dies eine Sirene und ein Blinklicht aus. „Verloren! Nochmals von vorne!“

Für „gestresste“ Mütter gab es eine Welness-Oase, in der sie sich bei einer Handmassage entspannen konnten. In der Zeit nutzten die Kinder zusammen mit ihren Väter die verschiedenen Spielmöglichkeiten.

Eine Bratwurst und ein feiner Salatteller rundeten das Fest kulinarisch ab. Die zahlreichen Besucher und die strahlenden Kinderaugen bezeugten, das war ein gelungenes Fest.





Beat Cantieni

Ressort Öffentlichkeitsarbeit der EVP Lengnau