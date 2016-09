Aus der Not eine Tugend machen – Gemeinsame Jungbürgerfeier der Gemeinden Schupfart und Mumpf

Die Gemeinden Mumpf und Schupfart hatten unabhängig voneinander ihre Jungbürgerfeier auf Freitag, 9. September 2016, festgelegt. In Schupfart gingen wenige Anmeldungen ein, in Mumpf noch weniger. Dies hat die beiden Gemeinderäte dazu veranlasst, die Jungbürgerfeier gemeinsam durchzuführen.

Am späten Nachmittag trafen sich beide Gruppen bei herrlichem Spätsommerwetter am Rheinufer in Mumpf zu einer gemütlichen Rheinfahrt. Jungbürger und Gemeinderäte haben sich durchmischt auf die drei Boote aufgeteilt, was zu interessanten Gesprächen führte.

Im Anschluss daran trennten sich die Wege. Die Jungbürger und Gemeinderäte aus Schupfart machten sich auf den Heimweg und genossen das Nachtessen im Restaurant Schwert in Schupfart. Der Gemeinderat aus Mumpf begab sich mit seinen Jungbürgern ins Restaurant Anker und liess den Abend da in einem lockeren Ambiente ausklingen.

Beide Seiten dürfen auf einen gelungenen Anlass zurückblicken und beabsichtigen nun, die nächste Jungbürgerfeier gleich von Beginn weg gemeinsam zu organisieren.