Wir bemerken die Füsse im Alltag nur wenn Sie Probleme machen. Aber man sagt nicht umsonst: “Mit beiden Füssen im Leben stehen“ oder „auf eigenen Füssen stehen“.

In der vom Seniorenrat Dietikon organisierten Veranstaltung "GESUNDE FÜSSE PFLEGEN- KRANKE BEHANDELN" hat Frau Hermine Herrnberger, Podologin EFZ /Diplomierte Pflegefachfrau HF – sie war begleitet von Frau Bosco, die in ihrer Praxis die 3-jährige Vollzeit-Berufslehre absolviert - am 15. Februar 2017 im Mehrzweckraum des AGZ-Oberdorf dargelegt, was bei Fuss-Beschwerden getan werden kann.

Als erstes erklärte Frau Herrnberger den zahlreichen Anwesenden den Unterschied zwischen „Pedicure“ und „Podologie“: Während die Pedicure die Haut und die Nägel gesunder Füsse pflegt, behandelt die Podologin in erster Linie schmerzende, kranke Füsse. So werden Schädigungen an der Haut und an den Nägeln behandelt und bei Fehlstellungen geeignete orthopädische Einlagen empfohlen.

Die häufigsten Fussprobleme betreffen die Haut: schmerzende Druckstellen, Hornhaut, Hühneraugen und Schrunden aber auch Infektionen mit Fadenpilzen („Fusspilz“). Hautveränderungen werden chirurgisch abgetragen und deren Wiederauftreten durch Polsterungen verhindert. Infektionen werden medikamentös behandelt (Bäder, Salben Lotions) und Rückfälle wird vorbeugt.

Die zweite Problemzone sind die Fussnägel: Nagelpilz, Verdickungen an den Nägeln und bakterielle Infektionen, bekannt als „eiternder schmerzhafter Umlauf“ (Panaritium). Eingewachsene Nägel werden mit Spangen umgeformt, die Haut im Bereich der Nagelkanten mit Polstern entlastet. Ausgefallene Zehennägel können durch Kunststoff-Nagelprothesen ersetzt werden.

Die podologische Behandlung beginnt mit der Befragung des Patienten nach seiner Vorgeschichte (Anamnese) und der Frage nach seinen aktuellen Beschwerden, anschliessend werden die Füsse untersucht.

Die fachgerechte Behandlung von Haut- und Nagelproblemen ist vor allem bei Menschen, die unter Zuckerkrankheit oder Durchblutungsstörungen bzw. Gefühlsstörungen der Füsse/Beine oder einer Immunschwäche leiden, sehr wichtig – hier können unbehandelte bakterielle Infektionen zur Amputation von Zehen oder gar des Fusse führen.

Verursacht werden Fussprobleme hauptsächlich durch das Tragen von Schuhen ungeeigneter Form oder Grösse, sehr häufig auch durch Fehlstellungen in den Fussgelenken wie beispielsweise bei Plattfuß, Knickfuß, Senkfuss oder Spreizfuss.

Am Schluss ihres informativen Referats, das mit beeindruckenden Bildern kranker Füsse und deren Behandlungen unterlegt war, beantwortete Frau Herrnberger die unerwartet zahlreichen Fragen der Zuhörer.