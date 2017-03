Die glp Fraktion stimmt dem Antrag des Gemeinderats zu, die Mitgliederzahl in der Schulpflege von 7 auf 5 zu reduzieren. Für die glp ist die Aufrechterhaltung des Milizsystems, auch in der Schulpflege wichtig, denn solange auf Kantonsebene nicht entschieden ist, wie die zukünftige Schulpflege aussehen wird, bevorzugen wir nur eine Reduktion auf 5. Für eine Reduktion der Mitgliederzahl auf 3 fehlen uns konkrete Vorschläge der Gemeinde und der Schulpflege, wie dies zu bewältigen wäre. Die gegenseitige Stellvertretung in den Personalausschüssen ist bei einer Reduktion von 7 auf 3 nicht mehr gut möglich, vor allem bei Erkrankungen und Ausfällen. Das könnte die Qualität und die Effizienz bei Laufbahn- und Personalentscheiden stark beeinträchtigen. Die Schulpflege kann mit 5 Mitgliedern ihre Flexibilität beibehalten. Bei der Besoldung werden wir die Diskussion im Einwohnerrat abwarten. Obschon die Schulpflegerinnen und Schulpfleger gewählte Repräsentanten der Bevölkerung sind, sollten diese nicht gross anders als andere Gewählte mit ähnlichem Aufwand (z.B. Finanzkommission) entschädigt werden. Die Gewählten sollten einen Beitrag am Milizsystem leisten und solche Aufgaben nicht des Lohnes wegen machen. Hingegen soll der Schulpflegepräsident einen anständigen Lohn erhalten, so dass er bei seinem jetzigen Arbeitgeber eine Reduktion auf 70% beantragen kann, denn der Schulpflegepräsident muss auch öfters während des Tages anwesend sein. Das ist bei den anderen Schulpflegerinnen und Schulpfleger nicht immer der Fall. Die meisten Arbeiten können im E-Mail Verkehr und mit Telefonaten erledigt werden. Dem Kreditbegehren für die Werkleitungs- und Strassenoberbausanierung Halbarten-/Hardstrasse stimmen wir zu, sowie auch den verschiedenen Kreditabrechnungen zu vergangen Strassensanierungen. Bei den meisten schaute eine Kreditunterschreitung raus. Die glp hat in der Vergangenheit desöfteren ihre grosse Skepsis bei der Kostenberechnung von Strassensanierungen kundgetan. Es geht nämlich auch günstiger.

Orun Palit, Präsident, glp Wettingen