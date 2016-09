Am 14. September 2016 feiert Frau Gertrud Hess-Sägesser ihren 97. Geburtstag.

Seit dem 14. Juli 2006 (bereits zehn Jahre) wohnt Frau Gertrud Hess in der Altersresidenz Falkenstein in Menziken und fühlt sich dort immer noch recht wohl. Wenn immer es ihr möglich ist, setzt sie sich am Montagnachmittag an den Jasstisch, um „einen Schieber zu klopfen“. Auch Halma spielen ist heute noch ihre grosse Leidenschaft und dies trotz eines seit Jahren sehr eingeschränkten Sehvermögens.

Die Morgentoilette und das Anziehen werden meist selbstständig von Frau Hess erledigt. Es fällt ihr jedoch zunehmend schwerer, die Bürden des Alters zu ertragen. Die Mobilität lässt aufgrund des hohen Alters zu wünschen übrig, weshalb sie ab und zu einen Rollstuhl zur Hilfe nimmt. Die regelmässigen Besuche Ihres Sohnes, die Fürsorge Ihrer Tochter sowie Kartengrüsse, Nachfrage und Besuche von Verwandten, Bekannten, Nachbarn und den „Ehemaligen“ vom Turnverein sind jedes Mal eine grosse Freude für die Jubilarin.

Die Angehörigen und der Gemeinderat Menziken wünschen Gertrud Hess alles Liebe und Gute zum Geburtstag.