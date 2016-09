Weisch no……?

Unter diesem Motto fand am Samstag 17. September 2016 das Grillfest für ehemalige Bewohner und Beohnerinnen sowie Mitarbeitende vom Kinderheim Brugg statt. Es war der letzte grosse Anlass im Rahmen des Jubiläums 150 Jahre Kinderheim Brugg.

Auf die persönliche Einladung hatten sich gut 100 Personen angemeldet. Bereits kurz nach 15.00 Uhr begann sich der Mehrzwecksaal mit Personen zu füllen. Neugierig wurde herumgeblickt, ob man wohl ein bekanntes Gesicht entdeckt. Bald schon hörte man da und dort ein "Ich habe dich sofort wiedererkannt" oder "Weisch no" damals auf der Gruppe Süessbächli?‘ Es wurden Hände geschüttelt, die Ehemaligen umarmten sich und begrüssten sich herzlich. Die ausgehängte Liste mit den zu erwartenden Gästen wurde aufmerksam studiert, ob da noch der eine oder andere bekannte Name zu entdecken war. Es war vom Alter her eine buntgemischte Gästeschar, die sich an diesem Nachmittag einfand. Der Jüngste war gerade mal vierzehn Jahre alt und die Ältesten hatten das Pensionsalter schon sicher ein Jahrzehnt hinter sich gelassen.

Während des Apéros begrüsste der Gesamtleiter Rolf von Moos die Gäste und machte darauf aufmerksam, dass kein weiteres Rahmenprogramm geplant sei, sondern Raum und Zeit für den Austausch da sei. Manches Erlebnis könne auch anhand der aufgelegten Fotoalben aufgefrischt werden. Dies musste den Gästen nicht zweimal gesagt werden. Viele von ihnen hatten selber noch Fotos mitgebracht. So bildeten sich rasch verschiedene Gruppen, die eifrig diese Zeitdokumente studierten.

Viele schöne Geschichten waren da zu hören, wie zum Beispiel diejenige einer älteren Dame, welche auf einem Foto mit einem Kleinkind zu sehen war und dieses Mädchen von damals heute wieder traf. Oder die vier Damen, die sich 42 Jahre nicht mehr gesehen hatten, sich aber sofort wiedererkannten, als sie den Saal betraten. Ein Geschwisterpaar, welches als Kleinkinder im Kinderheim war und sich nicht mehr an Namen erinnern konnten, fanden in alten Alben ihre Fotos von damals.

Die Gespräche wurden etwas ruhiger als die Gäste gebeten wurden sich vom reichhaltigen Grill- und Salatbuffet bedienen zu lassen. Es machte den langjährigen Mitarbeitenden des Kinderheimes sichtlich Freude, sich der Gäste anzunehmen und gemeinsame Erinnerungen auszutauschen. So verging der Nachmittag und Abend wie im Fluge. Bald schon war es Abend und Zeit Abschied zu nehmen. Herr von Moos wurde das Versprechen abgenommen bald wieder einen solchen Anlass zu veranstalten, was er sicherlich auch umsetzen wird.